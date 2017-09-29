Студенты СКФО и Южной Осетии обсудили противодействие экстремизму в интернете

ВЛАДИКАВКАЗ, 29 сентября. /ТАСС/. Более 400 студентов и преподавателей вузов Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) и Южной Осетии приняли участие в двухдневной международной научно-практической конференции, которая завершилась в пятницу во Владикавказе в Северо-Осетинском государственном университете (СОГУ) и была посвящена противодействию экстремизму в интернете. Об этом сообщили в пресс-службе СОГУ.

"28-29 сентября в СОГУ при поддержке Минобрнауки России прошла международная научно-практическая конференция "Противодействие экстремизму в интернет-пространстве. Современные практики, методы и подходы". Более 400 студентов и преподавателей вузов СКФО и Южной Осетии приняли участие в мероприятии", - говорится в сообщении.

В рамках образовательной программы конференции студенты принимали участие в пленарных заседаниях, секциях, мастер-классах, круглых столах. На них студентам рассказали о масштабной экстремистской пропагандистской кампании в онлайн-пространстве, о том, как для вербовки и создания привлекательного образа террористических организаций используются практически все популярные социальные сети и ресурсы. По мнению принявших участие в конференции экспертов, экстремистские группы могут оказывать существенное влияние на общественное мнение, запугивать массы и менять их модели поведения.

"Наиболее уязвимой группой для экстремизма является молодежь. Формирование общественного мнения, в том числе и самой молодежной среды, направленного на создание атмосферы нетерпимости к проявлениям экстремистской идеологии, - медленный, но верный путь в борьбе с экстремизмом", - цитируют в пресс-службе СОГУ выступившую на конференции начальника аналитического отдела Национального центра информационного противодействия терроризму и экстремизму в образовательной среде и интернете Александру Быкадорову.