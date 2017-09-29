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МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Рособрнадзор запретил прием в два вуза, еще один частично лишил госаккредитации. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе ведомства.
"За неисполнение предписаний в установленные сроки Рособрнадзором запрещен прием в Московскую академию экономики и права и Академию МНЭПУ (Международный независимый эколого-политологический университет)", - отметили в пресс-служба.
Кроме того, по результатам проведенной проверки информации, Рособрнадзором с участием Аккредитационной комиссии частично лишен госаккредитации Подольский социально-спортивный институт.
Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдается вузу Рособрнадзором и подтверждает его право на оказание услуг по реализации образовательных программ. В случае ее аннулирования, вуз обязан прекратить образовательную деятельность.
Приостановка действия государственной аккредитации распространяется на все структурные подразделения и филиалы учебного заведения. Прием в образовательную организацию запрещается в случае неисполнения предписаний Рособрнадзора.