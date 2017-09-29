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Авиакомпания "Россия" помогла в перевозке пассажиров рейса "ВИМ-Авиа" в Магадан

Общество
29 сентября, 19:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, сентября. /ТАСС

Отмечается, что авиакомпания перевезла и в обратном направлении 29 сентября по маршруту Магадан - Москва 34 пассажира

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МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Авиакомпания "Россия" в соответствии с достигнутыми договоренностями приняла к перевозке 22 пассажира отмененного рейса "ВИМ-Авиа" из Москвы в Магадан. Об этом сообщил в пятницу ТАСС официальный представитель компании.

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"Мы приняли к перевозке 22 пассажира перевозчика, отменившего рейс в Магадан. Рейс выполнялся за 28 сентября. Все пассажиры отправились рейсом FV6489 Москва - Магадан", - сказал представитель авиакомпании, отвечая на вопрос о том, будет ли "Россия" перевозить пассажиров рейса Магадан - Москва "ВИМ-Авиа".

Он отметил, что авиакомпания "Россия" уже перевезла и в обратном направлении 29 сентября по маршруту Магадан - Москва 34 пассажира авиаперевозчика, который ранее отменил собственный рейс по данному направлению. "Пассажирам предоставлялись свободные места на рейсе, приоритет отдавался семьям с детьми, беременным и людям специальных категорий", - добавил собеседник агентства.

25 сентября авиакомпания "ВИМ-Авиа" заявила о прекращении выполнения всех чартерных рейсов из-за финансовых проблем и нехватки оборотных средств. Этому предшествовала серия задержек рейсов в российских и зарубежных аэропортах. По данным Росавиации, общая задолженность "ВИМ-Авиа" составляет около 7 млрд рублей. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Мошенничество".

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