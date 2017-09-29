Авиакомпания "Россия" помогла в перевозке пассажиров рейса "ВИМ-Авиа" в Магадан

Горшков: Белоусова в паре с Протопоповым олицетворяла эпоху фигурного катанияСпорт 29 сентября, 19:20
Каррера: ФК "Спартак" должен играть с "Уралом" с такой же мотивацией, как с "Ливерпулем"Спорт 29 сентября, 19:10
Футболист "Спартака" Зобнин может приступить к тренировкам через две неделиСпорт 29 сентября, 19:01
Тревожная пятница: Екатеринбург столкнулся с массовыми сообщениями о минированииНовости Урала 29 сентября, 18:59
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Людмила Белоусова скончалась на 82-м году жизниСпорт 29 сентября, 18:44
КБГУ получил более 1 млрд рублей грантов на научную деятельность за пять летОбщество 29 сентября, 18:27
Фильм "Крым" за первый день проката в кинотеатрах собрал более 25 млн рублейКультура 29 сентября, 18:17
США приостанавливают выдачу виз на КубеМеждународная панорама 29 сентября, 18:09
Порошенко поручил подать иск против РФ из-за строительства Крымского мостаМеждународная панорама 29 сентября, 18:08
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Авиакомпания "Россия" в соответствии с достигнутыми договоренностями приняла к перевозке 22 пассажира отмененного рейса "ВИМ-Авиа" из Москвы в Магадан. Об этом сообщил в пятницу ТАСС официальный представитель компании.
"Мы приняли к перевозке 22 пассажира перевозчика, отменившего рейс в Магадан. Рейс выполнялся за 28 сентября. Все пассажиры отправились рейсом FV6489 Москва - Магадан", - сказал представитель авиакомпании, отвечая на вопрос о том, будет ли "Россия" перевозить пассажиров рейса Магадан - Москва "ВИМ-Авиа".
Он отметил, что авиакомпания "Россия" уже перевезла и в обратном направлении 29 сентября по маршруту Магадан - Москва 34 пассажира авиаперевозчика, который ранее отменил собственный рейс по данному направлению. "Пассажирам предоставлялись свободные места на рейсе, приоритет отдавался семьям с детьми, беременным и людям специальных категорий", - добавил собеседник агентства.
25 сентября авиакомпания "ВИМ-Авиа" заявила о прекращении выполнения всех чартерных рейсов из-за финансовых проблем и нехватки оборотных средств. Этому предшествовала серия задержек рейсов в российских и зарубежных аэропортах. По данным Росавиации, общая задолженность "ВИМ-Авиа" составляет около 7 млрд рублей. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Мошенничество".