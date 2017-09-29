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В Архангельской области создан первый специализированный интернет-портал для инвалидов

Общество
29 сентября, 19:36 UTC+3 АРХАНГЕЛЬСК АРХАНГЕЛЬСК 29, сентября. /ТАСС

На ресурсе будет размещаться информация по федеральной и региональной поддержке людей с ограниченными возможностями

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АРХАНГЕЛЬСК, 29 сентября. /ТАСС/. Первый специализированный интернет-портал для людей с инвалидностью создан в Архангельской области на средства президентского гранта. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе Корпорации развития Архангельской области.

В июне 2016 года социальный кластер Архангельской области получил президентский грант в размере 1,1 млн рублей на создание информационного ресурса для людей с ограниченными возможностями. Это первый информационный портал в регионе, где максимально обобщена информация для людей с инвалидностью, членов их семьи, специалистов образовательных, медицинских организаций, учреждений социальной защиты населения, студентов вузов.

"Новый сайт нужен как единый агрегатор информации по федеральной и региональной поддержке людей с инвалидностью. В настоящее время информация разрознена и разбросана по сайтам ведомств и министерств, либо по другим созданным интернет-ресурсам. Поэтому мы решили создать единую платформу, которая удовлетворяла максимальное количество людей", - уточнили в пресс-службе.

Как пояснили в корпорации, зачастую информация на федеральных сайтах не содержит полной информации о проектах, программах и услугах в регионе. "Например, в Архангельской области родители с детьми с расстройством аутистического спектра могут обратиться в центр "Азимут", получить инновационный протез от компании "Моторика" можно на протезном предприятии, пройти клинические исследования в экзоскелете - это первая городская больница", - сказали в пресс-службе.

Уже доступна подробная информация и рекомендации по медико-социальной экспертизе, жилой среде, существующих льготах и пособиях, социальном обслуживании, технических средствах реабилитации, адаптивной физкультуры и возможности трудоустройства людей с инвалидностью. По словам создателей портала, многие из этих материалов публикуются в открытом доступе впервые, а основная часть ранее была доступна в разрозненных источниках и не была систематизирована. В разработке портала приняли участие и сами люди с ограниченными возможностями здоровья, которые консультировали разработчиков и тестировали сервисы сайта.

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