Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.09:
$ 58.02
€ 68.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Папа Римский посвятит Всемирный день социальных коммуникаций борьбе с фальшивыми новостями

Общество
29 сентября, 21:02 UTC+3 РИМ РИМ 29, сентября. /ТАСС

Как указали в папском секретариате по коммуникациям, Франциск работает над посланием, которое будет обнародовано 24 января

Поделиться
Материал из 1 страницы

РИМ, 29 сентября. /ТАСС/. Папа римский Франциск выскажет свое мнение о фальшивых новостях. Как указывается в пятницу в официальном папском Twitter, выходящем на девяти языках, понтифик выбрал тему для очередного Всемирного дня социальных коммуникаций 2018 года, которая звучит как "Правда сделает вас свободными. Фальшивые новости и журнализм во имя мира".

Как указали в папском секретариате по коммуникациям, Франциск работает над посланием, которое будет обнародовано 24 января.

"Пресловутые фальшивые новости стали проблемой не только для журналистики, но и всего современного общества, поэтому католическая церковь должна высказать свои соображения по поводу того, как предотвратить их появление и избежать негативные последствия, - говорится в сообщении папского секретариата по коммуникациям. - Церковь тоже хочет предложить свое видение проблематики, логики и последствий дезинформации, оказав помощь профессиональным журналистам, которые превыше всего ставят правду во имя лучшего взаимопонимания между людьми".

Всемирный день социальных коммуникаций, который будет отмечаться в 2018 году 13 мая, был учрежден на Втором ватиканском соборе.

Ватикан ранее неоднократно выступал за "осторожное" использование интернета и социальных сетей, которые дают огромные возможности, но и кроют опасности.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Ватикан
Персоны
Франциск (Папа Римский)
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Случаи убийства военнослужащими РФ сослуживцев с 2007 года. Досье
2
Биография врио губернатора Красноярского края Александра Усса
3
МО РФ: одна из версий расстрела военным сослуживцев в Амурской области - нервный срыв
4
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Людмила Белоусова скончалась на 82-м году жизни
5
Порошенко поручил подать иск против РФ из-за строительства Крымского моста
6
Военный, расстрелявший сослуживцев в Приамурье, родом из Дагестана
7
Юко Хасегава: я собрала проекты, "взрывающие" сознание
Темы дня
Новости партнеров
Реклама