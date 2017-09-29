Папа Римский посвятит Всемирный день социальных коммуникаций борьбе с фальшивыми новостями

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РИМ, 29 сентября. /ТАСС/. Папа римский Франциск выскажет свое мнение о фальшивых новостях. Как указывается в пятницу в официальном папском Twitter, выходящем на девяти языках, понтифик выбрал тему для очередного Всемирного дня социальных коммуникаций 2018 года, которая звучит как "Правда сделает вас свободными. Фальшивые новости и журнализм во имя мира".
Как указали в папском секретариате по коммуникациям, Франциск работает над посланием, которое будет обнародовано 24 января.
"Пресловутые фальшивые новости стали проблемой не только для журналистики, но и всего современного общества, поэтому католическая церковь должна высказать свои соображения по поводу того, как предотвратить их появление и избежать негативные последствия, - говорится в сообщении папского секретариата по коммуникациям. - Церковь тоже хочет предложить свое видение проблематики, логики и последствий дезинформации, оказав помощь профессиональным журналистам, которые превыше всего ставят правду во имя лучшего взаимопонимания между людьми".
Всемирный день социальных коммуникаций, который будет отмечаться в 2018 году 13 мая, был учрежден на Втором ватиканском соборе.
Ватикан ранее неоднократно выступал за "осторожное" использование интернета и социальных сетей, которые дают огромные возможности, но и кроют опасности.