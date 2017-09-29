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СПБГУ предлагает Минобрнауки шифровать работы на приемных экзаменах по всей стране

Общество
29 сентября, 21:36 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ /Корр. ТАСС, Наталия Михальченко

В СПбГУ с 2008 года шифруются все письменные работы, а шифрование осуществляют "организации, не входящие в состав экзаменационных и апелляционных комиссий"

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 сентября. /Корр. ТАСС Наталия Михальченко/. Руководство Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) предложило Минобрнауки ввести шифрование работ на дополнительных испытаниях, которые самостоятельно проводят вузы во время приемных экзаменов. В письме на имя главы министерства Ольги Васильевой, которое имеется в распоряжении ТАСС, руководство вуза предлагает изменить нормативную базу, определяющую правила дополнительных испытаний.

"Прошу <...> дополнить нормативно-правовые акты Министерства образования и науки РФ положениями, которые <...> приписывают <...> обеспечивать путем шифрования проверку всех письменных экзаменационных работ, на вступительных экзаменах, проводимых [образовательными организациями] самостоятельно, в обезличенном виде", - говорится в тексте письма за подписью и.о. ректора Ильи Дементьева.

В документе отмечается, что дополнительные испытания остались единственной лакуной, где не производится шифрование работ и это создает неравные условия для тех, кто поступает на специальности, предполагающие прохождение испытаний, назначаемых вузами самостоятельно. При сдаче ЕГЭ работы шифруются, на олимпиадах тоже.

Отмечается, что в СПбГУ с 2008 года шифруются все письменные работы, а шифрование осуществляют "организации, не входящие в состав экзаменационных и апелляционных комиссий". Этот опыт в СПбГУ предлагают распространить на всю страну.

"Мы предложили Министерству образования ввести шифрование работ при всех экзаменах во всех вузах страны. Это повысит честность, справедливость и качество оценки работ", - отметил ректор СПбГУ Николай Кропачев. Он также сообщил, что в СПбГУ в ближайшем будущем планируется ввести шифрование не только работ на вступительных экзаменах, но и на обычных, которые студенты сдают в процессе обучения.

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