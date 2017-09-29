Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.09:
$ 58.02
€ 68.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Левин поддержал инициативу о внесудебной блокировке запрещенных организаций

Общество
29 сентября, 22:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, сентября. /ТАСС

Депутат отметил, что инициатива направлена на совершенствование законодательства об иностранных и международных неправительственных организациях, деятельность которых признана нежелательной в РФ

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Председатель профильного комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин поддержал внесенный в пятницу группой депутатов законопроект о внесудебной блокировке сайтов организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ.

"Инициатива направлена на совершенствование законодательства об иностранных и международных неправительственных организациях, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ", - заявил Левин, слова которого приводит пресс-служба депутата.

Глава комитета напомнил, что сейчас в отношении таких НКО действует ряд существенных ограничений. "При этом многие из этих организаций, пользуясь существующей правовой лакуной, продолжают распространять свою информацию через интернет и таким образом фактически продолжают деятельность. Данный законопроект лишит их такой возможности", - пояснил Левин.

Ранее в четверг единоросс Юрий Швыткин, представитель "Справедливой России" Олег Николаев и коммунист Александр Ющенко внесли на рассмотрение палаты законопроект о внесудебной блокировке сайтов запрещенных в РФ организаций. Изменения планируется внести в статью "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", устанавливающую возможность незамедлительной блокировки информационного ресурса Роскомнадзором по требованию Генпрокуратуры РФ. В частности, статью предлагается дополнить случаями обнаружения в интернете материалов, "изданных и (или) распространяемых иностранной или международной неправительственной организацией, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Регулирование интернета в России
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Случаи убийства военнослужащими РФ сослуживцев с 2007 года. Досье
2
Порошенко поручил подать иск против РФ из-за строительства Крымского моста
3
Главы пяти субъектов РФ ушли в отставку, работа президента с регионами будет продолжена
4
Биография врио губернатора Красноярского края Александра Усса
5
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Людмила Белоусова скончалась на 82-м году жизни
6
Военный, расстрелявший сослуживцев в Приамурье, родом из Дагестана
7
Суд заключил под стражу двух россиян, подозреваемых в шпионаже для Украины в Крыму
Темы дня
Новости партнеров
Реклама