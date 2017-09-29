Левин поддержал инициативу о внесудебной блокировке запрещенных организаций

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Председатель профильного комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин поддержал внесенный в пятницу группой депутатов законопроект о внесудебной блокировке сайтов организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ.

"Инициатива направлена на совершенствование законодательства об иностранных и международных неправительственных организациях, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ", - заявил Левин, слова которого приводит пресс-служба депутата.

Глава комитета напомнил, что сейчас в отношении таких НКО действует ряд существенных ограничений. "При этом многие из этих организаций, пользуясь существующей правовой лакуной, продолжают распространять свою информацию через интернет и таким образом фактически продолжают деятельность. Данный законопроект лишит их такой возможности", - пояснил Левин.

Ранее в четверг единоросс Юрий Швыткин, представитель "Справедливой России" Олег Николаев и коммунист Александр Ющенко внесли на рассмотрение палаты законопроект о внесудебной блокировке сайтов запрещенных в РФ организаций. Изменения планируется внести в статью "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", устанавливающую возможность незамедлительной блокировки информационного ресурса Роскомнадзором по требованию Генпрокуратуры РФ. В частности, статью предлагается дополнить случаями обнаружения в интернете материалов, "изданных и (или) распространяемых иностранной или международной неправительственной организацией, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ".