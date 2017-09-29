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Стоимость ремонта Биг-Бена возросла в два раза и превысила $80 млн

Общество
29 сентября, 23:51 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 29, сентября. /ТАСС

Ремонт башни должен продлиться до 2021 года

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ЛОНДОН, 29 сентября. /ТАСС/. Оценочная стоимость ремонта башни Елизаветы британского парламента, известной своим неофициальным названием Биг-Бен, возросла в два раза - до £61 млн  ($81,7 млн). Об этом в пятницу сообщил телеканал Sky News.

По данным властей, рост расходов на ремонт одного из символов Лондона связан с проведенным более глубоким изучением объема работ, выполнение которых изначально оценивалось в £29 млн  ($38,8 млн). Ряд депутатов как от правящей Консервативной партии, так и от оппозиции выразили недоумение подобным удорожанием ремонта, настояв на проведении тщательной проверки.

В связи с подготовкой к реставрационным работам башни 21 августа самый крупный колокол весом в 13,7 тонны был отсоединен от часового механизма, чтобы обеспечить таким образом безопасность работников. Этот колокол был установлен в 1859 году и позднее прозван в народе Биг- Беном. Сегодня с этим именем многие ассоциируют саму часовую башню.

Ремонт башни должен продлиться до 2021 года. Что касается ее часов, то видимым останется только один из четырех циферблатов, стрелки которого будут показывать точное время благодаря электрическому приводу, пока специалисты будут заниматься реставрацией оригинального часового механизма. Реставраторы также займутся трещинами в кирпичной кладке и восстановлением черепицы на крыше.

Строительство башни Елизаветы высотой 96 метров по проекту английского архитектора Огастеса Пьюджина было завершено в 1858 году. Она является памятником викторианской эпохи и входит в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. До 2012 года она называлась часовой башней Вестминстерского дворца. В честь 60-летия правления королевы Елизаветы II ее назвали именем монарха.

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