Актер Сами Насери прибыл в Крым для участия в "Форуме Мира"

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сентября. /ТАСС/. Актер Сами Насери, который исполнил одну из главных ролей во французских фильмах "Такси", прибыл в ночь на субботу в Крым, передает корреспондент ТАСС из аэропорта Симферополя. Несмотря на позднее время, его встречали поклонники и журналисты. Насери будет участвовать в IV Международном "Форуме Мира", который состоится в Ялте 1 октября 2017 года.

"Я не боюсь санкций, люблю Россию и вашу страну, поэтому я здесь сегодня", - сказал он. Насери также добавил, что вылетел из Франции рано утром, но дорога была долгая и только поздно ночью он смог прибыть в Крым. "Я летаю быстрее на такси, чем на самолете", - пошутил он.

Предполагается, что Насери также примет участие в награждении лучших крымских таксистов в Ялте, а затем посетит малолетних правонарушителей в СИЗО Симферополя.

Российский фонд поддержки, развития и пропаганды идей мира "Миротворец" при поддержке Министерства культуры Республики Крым проводит 1 октября IV Международный ежегодный "Форум Мира". Его цель - объединение общественных деятелей, политиков, актеров театра и кино, музыкантов, бизнесменов, спортсменов, ученых с целью консолидации усилий в общественной поддержке мирных процессов и инициатив.

В рамках форума пройдет торжественное вручение международной премии мира "Миротворец", учрежденной Всемирным благотворительный альянсом "Миротворец", одним из номинантов которой является Насери. По данным организаторов, в форуме ожидается участие актеров, общественных деятелей, писателей из Бельгии, Болгарии, Израиля, Норвегии, России, Турции, ФРГ и Франции.