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Правительство одобрило соглашение по сотрудничеству в сфере туризма с Туркменией

Общество
30 сентября, 7:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, сентября. /ТАСС

Соглашение позволит сформировать нормативную правовую базу сотрудничества двух стран

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МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Правительство России одобрило проект соглашения о сотрудничестве в области туризма с правительством Туркмении. Соответствующее распоряжение, подписанное премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, опубликовано в субботу на сайте кабмина.

"Проектом соглашения предусматривается развитие двустороннего сотрудничества России и Туркменистана в области туризма, включая реализацию совместных проектов, привлечение инвестиций в сферу туризма, проведение информационно-ознакомительных туров для туроператоров, подготовку профессиональных кадров в области туризма, а также сотрудничество в рамках Всемирной туристской организации", - говорится в справке к документу.

Отмечается, что соглашение позволит сформировать нормативную правовую базу сотрудничества двух стран в области туризма.

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