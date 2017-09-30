Правительство одобрило соглашение по сотрудничеству в сфере туризма с Туркменией

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МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Правительство России одобрило проект соглашения о сотрудничестве в области туризма с правительством Туркмении. Соответствующее распоряжение, подписанное премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, опубликовано в субботу на сайте кабмина.
"Проектом соглашения предусматривается развитие двустороннего сотрудничества России и Туркменистана в области туризма, включая реализацию совместных проектов, привлечение инвестиций в сферу туризма, проведение информационно-ознакомительных туров для туроператоров, подготовку профессиональных кадров в области туризма, а также сотрудничество в рамках Всемирной туристской организации", - говорится в справке к документу.
Отмечается, что соглашение позволит сформировать нормативную правовую базу сотрудничества двух стран в области туризма.