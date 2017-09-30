Кабмин одобрил создание охраняемой природной территории на границе с Белоруссией

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МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Правительство России одобрило проект соглашения с Белоруссией о создании трансграничной особо охраняемой природной территории "Заповедное Поозерье". Соответствующее распоряжение, подписанное премьер-министром России Дмитрием Медведевым, опубликовано в субботу на сайте кабмина.
В состав территории войдут с российской стороны национальный парк "Себежский" (Псковская область), с белорусской - республиканские ландшафтные заказники "Красный Бор" и "Освейский" (Витебская область).
"Подписанным распоряжением российской стороной одобрен проект соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Республики Беларусь о создании трансграничной особо охраняемой природной территории "Заповедное Поозерье", - говорится в справке к документу.
Отмечается, что подписание и реализация соглашения обеспечат дополнительные возможности для сохранения биологического разнообразия в смежных приграничных регионах, углубления двустороннего сотрудничества в области охраны окружающей среды.