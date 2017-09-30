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Пассажиры "ВИМ-Авиа" смогут вылететь из Благовещенска в Москву в субботу

Общество
30 сентября, 7:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, сентября. /ТАСС

В настоящее время ведется работа по оповещению пассажиров с билетами на ближайшие даты вылета из аэропорта Благовещенск о возможности вылететь в Москву 30 сентября

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МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Жители Амурской области, купившие билеты на рейс НН-182 компании "ВИМ-Авиа" на ближайшие дни, смогут вылететь в субботу из Благовещенска в Москву. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта Благовещенска.

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"Вылет рейса НН-182 авиакомпании "ВИМ-Авиа" в аэропорт Внуково запланирован 30 сентября в 20:15 местного времени (13:15 мск). Представителями авиакомпании "ВИМ-Авиа" и авиационными агентствами ведется работа по оповещению пассажиров с приобретенными билетами данного перевозчика на ближайшие даты вылета из аэропорта Благовещенск о возможности вылететь в Москву 30 сентября рейсом НН-182 сообщением Благовещенск - Внуково", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что многие из пассажиров в Амурской области сдали билеты, приобретенные на рейсы "ВИМ-Авиа". В результате самолеты летают с неполной загрузкой, поэтому компания предлагает свободные места пассажирам с билетами на более поздние даты.

В аэропорту Магадана сообщили, что рейс "ВИМ-Авиа" НН-198 вылетел в субботу в Москву с задержкой в два часа из-за позднего прибытия борта из Москвы. По данным правительства Чукотского автономного округа, также с задержкой будет выполнен рейс НН-194 из Анадыря, на котором в Москву вылетят 30 человек.

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