Минприроды пока не получало просьбу ЮНЕСКО создать систему мониторинга Байкала

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СОЧИ, 30 сентября. /ТАСС/. Минприроды РФ пока не получило обращение ЮНЕСКО с просьбой о разработке системы экологического мониторинга на Байкале, однако создание подобной системы в любом случае предусмотрено соответствующей Федеральной целевой программой (ФЦП). Об этом министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской рассказал ТАСС во время Всероссийского форума по особо охраняемым природным территориям в Сочи (ООПТ).
Как сообщалось ранее, в середине сентября на сайте ЮНЕСКО появился документ, в котором организация обратилась к России с просьбой разработать систему экологического мониторинга на Байкале. Поводом для обеспокоенности ЮНЕСКО стали "сообщения об изменениях в экосистеме имущества [Байкала], в том числе о цветении водорослей и снижении запасов рыбы".
"Сразу хочу сказать, что пока официальный документ к нам не пришел, а это важная специфика того, что кто-то где-то какие-то инициативы озвучивает. У нас в рамках ФЦП предусмотрено развитие мониторинга. В том числе здесь подключается Росгидромет с мониторингом воздействия на окружающую среду, Росприроднадзор с предоставлением данных по накоплению отходов и всему, что с этим связано. Все это должно быть увязано в единую систему", - сказал Донской.
Он также подчеркнул, что Минприроды обязательно рассмотрит документ от ЮНЕСКО, если получит его.
"Вполне возможно, что он будет хорошим дополнением к тому, чем мы занимаемся", - предположил министр.
Всероссийский форум по особо охраняемым природным территориям пройдет с 29 сентября по 1 октября 2017 года в Сочи. Девизом мероприятия стали слова "Сто лет сохраняем природу!" в честь столетнего юбилея создания в первого в России Баргузинского заповедника в Бурятии. Форум организован Минприроды России и является одним из ключевых мероприятий Года экологии и Года особо охраняемых природных территорий в России.