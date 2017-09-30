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Росгеология может начать ликвидацию отходов Байкальского ЦБК уже в конце года

Общество
30 сентября, 11:05 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 30, сентября. /ТАСС

Необходимые документы уже направлены в правительство

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СОЧИ, 30 сентября. /ТАСС/. Минприроды РФ направило в правительство документы по поручению Росгеологии ликвидации отходов Байкальского ЦБК и рассчитывает, что организация сможет начать работы уже в конце года. Об этом сообщил ТАСС глава ведомства Сергей Донской.

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"Мы вышли с инициативой сделать Росгеологию единственным поставщиком и сейчас как раз подготовили документы, согласовали их и направили их в правительство. Надеемся, в ближайшее время решение будет принято, и Росгеология начнет работы по ликвидации в конце этого года", - рассказал Донской в ходе Всероссийского форума по особо охраняемым природным территориям.

Байкальский ЦБК был закрыт осенью 2013 года, и до настоящего момента работы по ликвидации накопленных на его территории лигниновых отходов не начались.

Всероссийский форум по особо охраняемым природным территориям проходит в Сочи с 29 сентября по 1 октября. Девизом мероприятия стали слова "Сто лет сохраняем природу!" в честь столетия первого в России заповедника "Баргузинский" (Бурятия). Форум организован Минприроды РФ и является одним из ключевых мероприятий Года экологии и Года особо охраняемых природных территорий в России.

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