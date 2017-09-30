Патриарх Кирилл поклонился мощам пророка Даниила в Самарканде

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САМАРКАНД, 30 сентября. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл помолился перед гробницей библейского пророка Даниила в Самарканде, после чего приложился к его мощам.
Патриарх пропел славословие пророку, а также посетил святой источник, расположенный рядом с гробницей, и выпил воды из него. Мавзолей расположен в северо-восточной части Самарканда.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл в пятницу в Узбекистан с Первосвятительским визитом, приуроченном к 145-летию начала активной церковной жизни в Ташкентской епархии. В пятницу он провел встречу с президентом Узбекистана Шавкатом Мерзиёевым.