Патриарх Кирилл поклонился мощам пророка Даниила в Самарканде

САМАРКАНД, 30 сентября. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл помолился перед гробницей библейского пророка Даниила в Самарканде, после чего приложился к его мощам.

Патриарх пропел славословие пророку, а также посетил святой источник, расположенный рядом с гробницей, и выпил воды из него. Мавзолей расположен в северо-восточной части Самарканда.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл в пятницу в Узбекистан с Первосвятительским визитом, приуроченном к 145-летию начала активной церковной жизни в Ташкентской епархии. В пятницу он провел встречу с президентом Узбекистана Шавкатом Мерзиёевым.