Медалистами первой паралимпиады по профмастерству в Оренбурге стали 15 студентов

ОРЕНБУРГ, 30 сентября. /Корр. ТАСС Наталия Вълкова/. Первый в Оренбургской области чемпионат по профессиональному мастерству "Абилимпикс" среди учащихся с инвалидностью завершился в субботу награждением 15 медалистов, передает корреспондент ТАСС.

"Этот трогательный и чуткий чемпионат закончился. Победители, вы действительно лучшие, надеемся, что чемпионат в нашем регионе получит продолжение", - сказала на церемонии награждения заместитель министра образования региона Галина Сафонова.

Из 27 участников - учащихся специальных коррекционных школ, студентов техникумов и колледжей области - 15 человек получили золотые, серебряные и бронзовые медали.

Молодые люди соревновались в пяти компетенциях - портновском мастерстве, ремонте и обслуживании автомобилей, поварском деле, кондитерском деле, документационном обеспечении управления и архивоведения.

В рамках чемпионата проходили ярмарки вакансий и психологические тренинги, презентация центров развития дистанционного образования для детей-инвалидов, выставка технического и прикладного творчества, круглый стол по решению проблемы трудоустройства людей с инвалидностью.

В Оренбургской области проживают более 9 тыс. несовершеннолетних инвалидов, из них более 400 человек обучаются в учреждениях профессионального образования.

"Абилимпикс" - олимпиады по профессиональному мастерству среди инвалидов. Название движения - сокращение от английского Olympics of Abilities ("Олимпиада возможностей"). Движение возникло в Японии в 1971 году, в 1972 году прошел первый конкурс профессионального мастерства среди людей с ограниченными возможностями. Мировые чемпионаты организуются раз в четыре года по аналогии с Олимпийскими играми, Россия присоединилась к движению в 2014 году.