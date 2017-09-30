Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.09:
$ 58.02
€ 68.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Электронные медкарты с полной информацией о пациенте начали внедрять на Урале

Общество
30 сентября, 13:38 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 30, сентября. /ТАСС

Полностью внедрить такую систему планируется в 2018 году

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 сентября. /ТАСС/. Больницы Свердловской области начали переходить на электронные медицинские карточки, в которых отражены все данные о пациенте, включая паспортные данные, результаты анализов, даты посещения медицинских специалистов. Об этом в субботу ТАСС сообщил заместитель директора департамента управления проектами губернатора Алексей Сабитов, который принимает участие в деловой программе фестиваля компьютерных игр и техники "Киберфест-2017" в Екатеринбурге.

Смотрите также

Отказаться от бумаг: как регионы переходят на электронный документооборот

"Сейчас власти региона начали внедрять во всю систему здравоохранения региона электронную карточку пациента. В ней будут собраны все необходимые данные о человеке: посещения врачей, анализы, анамнез - все, что известно о пациенте. Проект реализуется совместно с федеральным [Минздравом] и региональным Министерством здравоохранения", - сказал Сабитов.

По его словам, если такую технологию удастся полностью реализовать, то это поможет повысить качество обслуживания. "Врач не будет заполнять бумажные карточки, а будет быстро заносить данные в систему, а при надобности - быстро искать. Всю информацию можно будет получить любому врачу в любой больнице. Это позволит увеличить время общения с пациентом", - отметил он.

Сабитов добавил, что полностью внедрить такую систему власти планируют в 2018 году. "Когда она будет стабильно работать, когда мы убедимся, что данные будут надежно защищены - а обеспечение безопасности - очень важный вопрос - тогда ее запустят в полную силу. Пока что это планируется сделать в 2018 году", - сказал он.

"Киберфест" проходит в Екатеринбурге с 30 сентября по 1 октября в третий раз. Для проведения форума впервые выбраны площади Свердловской киностудии.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Мужчина с ножом напал на прохожих на северо-востоке Москвы
2
Расстрелявший сослуживцев в Амурской области военный убит во время задержания
3
Военный, расстрелявший сослуживцев в Приамурье, родом из Дагестана
4
Глава Каталонии заявил о своем разочаровании Евросоюзом
5
Минобороны опровергло заявления главы Генштаба ВСУ о размещении войск в Белоруссии
6
Юко Хасегава: я собрала проекты, "взрывающие" сознание
7
CNN: спецназовцы США оказались поблизости от якобы места удара ВКС РФ в Сирии
Темы дня
Новости партнеров
Реклама