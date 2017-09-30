Умер бывший руководитель спецслужб Армении генерал Горик Акопян

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ЕРЕВАН, 30 сентября. /ТАСС/. Генерал-полковник Горик Акопян, возглавлявший спецслужбы Армении в 2004-2016 годах, умер после тяжелой болезни на 72-м году жизни. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили родные силовика.
Горик Гургенович Акопян родился в 1946 году в городе Ленинакане Армянской ССР в семье служащего. Окончил Ереванский политехнический институт им. Карла Маркса (1968) и Высшие курсы КГБ СССР в Минске (1970). С 1970 году проходил службу в органах государственной безопасности.
В 1994-1997 годах возглавлял Второе главное управление (контрразведка) министерства национальной безопасности Армении, в 1997-1999 годах был заместителем министра внутренних дел и национальной безопасности, в 1999-2002 годах - заместителем министра национальной безопасности, в 2002-2004 годах - заместителем директора Службы национальной безопасности республики.
С декабря 2004 года по февраль 2016 года Горик Акопян работал директором Службы национальной безопасности при правительстве Армении. В феврале прошлого года был назначен советником президента республики.