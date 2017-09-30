Ростуризм: пассажиров "ВИМ-Авиа" вернут в Россию к началу новой недели

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МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Пассажиры, которые не смогли вовремя вернуться в Россию из-за ситуации с "ВИМ- Авиа", будут доставлены домой к началу следующей недели. Об этом заявил в субботу глава Ростуризма Олег Сафонов.
"Ведется очень активная работа по вывозу тех туристов, которые должны были вернуться на родину ранее. Мы хотим заявить о том, что к началу следующей недели все туристы с ранним сроком возвращения будут находиться на родине. Мы хотели бы это подчеркнуть", - сказал Сафонов в эфире телеканала "Россия 24".
Сафонов добавил, что все остальные туристы будут возвращаться в соответствии с плановыми сроками.
В понедельник, 25 сентября, авиакомпания "ВИМ-Авиа" заявила о прекращении выполнения всех чартерных рейсов из-за финансовых проблем и нехватки оборотных средств. Этому предшествовала серия задержек рейсов в российских и зарубежных аэропортах. По данным Росавиации, общая задолженность "ВИМ-Авиа" составляет около 7 млрд рублей. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Мошенничество".