Донской: вопрос о возвращении в школы природоведения должен быть решен в этом учебном году

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СОЧИ, 30 сентября. /ТАСС/. Вопрос о возвращении в школьную программу курса природоведения должен быть решен в этом учебном году, сообщил ТАСС министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской на Всероссийском форуме по особо охраняемым природным территориям (ООПТ).
"Поручение [председателя правительства Дмитрия Медведева Минобрнауки] было дано весной. В течение этого учебного года они должны этот вопрос решить", - сказал Донской.
Он также добавил, что считает "восстановление этого направления образования [природоведения] в своих правах" одной из важных тем этого года наравне с вопросом о введении в школах курса астрономии. Идея введения курса, в котором бы школьники узнавали о родной природе, уже обсуждалась с Минобразования.
По словам министра, работа этого направления уже началось в рамках усилий Минприроды по развитию экологического туризма.
Всероссийский форум по особо охраняемым природным территориям пройдет с 29 сентября по 1 октября 2017 года в Сочи. Девизом мероприятия стали слова "Сто лет сохраняем природу!" в честь столетнего юбилея создания в первого в России Баргузинского заповедника в Бурятии. Форум организован Минприроды России и является одним из ключевых мероприятий Года экологии и Года особо охраняемых природных территорий в России.