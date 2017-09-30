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Около 1,5 тыс. человек приняли участие в церемонии открытия памятника Николаю II в Боснии

Общество
30 сентября, 14:30 UTC+3 СЕЛО РИТЕШИЧ / Корр. ТАСС, Павел Бушуев

Посол России в Боснии и Герцеговине заявил, что подобные мероприятия доказывают существование мостов дружбы между народами

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© Павел Бушуев/ТАСС

СЕЛО РИТЕШИЧ /Босния и Герцеговина/, 30 сентября. / Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Около 1,5 тыс. человек приняли участие в церемонии открытия памятника последнему российскому императору Николаю II в селе Ритешич Республики Сербской (Босния и Герцеговина). Об этом сообщает в субботу корреспондент ТАСС с места событий.

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"Уважаемые гости, дорогие друзья, я счастлив находиться сегодня здесь на перекрестке народов и культур на открытии памятника Николаю II. В Первую мировую войну Россия выступила в защиту сербского народа, показав пример самопожертвования. Здесь хорошо помнят, как Николай II поставил ультиматум союзникам и спас изможденную сербскую армию на острове Корфу. Это и Вторая мировая, когда Россия спасла мир от фашизма", - заявил посол России в Боснии и Герцеговине Петр Иванцов.

По словам дипломата, "подобные мероприятия доказывают существование мостов дружбы между народами".

От правительства Республики Сербской выступил Синиша Каран, который поблагодарил Россию за поддержку Республики Сербской. "Все эти годы было честью стоять плечом к плечу с народом, который защищает мир от фашизма и сохраняет православную веру и ценности", - заявил он.

Памятник российскому императору установлен в центре строящегося религиозно-культурного комплекса "Русское этносело" вокруг монастыря св. Матроны Московской. Как рассказали ТАСС местные жители, село Ритешич за прошедшие десятилетия несколько раз сгорало дотла. Пользуясь нестабильностью в Боснии и Герцеговине, поселок сжигали живущие по соседству хорваты. Тогда люди решили, что их может спасти только святая Матрона и начали строить монастырь в ее честь.

В настоящее время в селе достроен храм в русском стиле, строится гостиница для паломников, туристический комплекс, ресторан "Николай Второй".

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