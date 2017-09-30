Абдулатипов наградил медалью отца дагестанца, спасшего девушку в Москве ценой своей жизни

МАХАЧКАЛА, 30 сентября. /ТАСС/. Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов подписал указ о награждении медалью "За вклад в патриотическое воспитание молодежи" Мухтара Салахбекова, отца Рашида Салахбекова, который утонул, спасая девушку на пляже в Москве в июне 2017 года. Об этом ТАСС в субботу сообщили в управлении по информационной политике администрации главы и правительства республики.

"Мухтар Салахбеков, отец Рашида Салахбекова, который утонул, спасая девушку на московском пляже, награжден медалью имени Аметхана Султана "За вклад в патриотическое воспитание молодежи". Соответствующий указ подписал глава Дагестана Рамазан Абдулатипов", - сказал представитель управления.

Ранее ТАСС сообщал, что в начале августа 2017 года руководитель республики поручил представить Салахбекова младшего к государственным наградам.

26-летний уроженец селения Карланюрт Хасавюртовского района Дагестана в июне этого года отдыхал на пляже в Серебряном Бору в Москве. Увидев, что одна из девушек начала тонуть, молодой человек бросился ее спасать. Он смог помочь утопающей, но выплыть сам не сумел.