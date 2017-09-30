Абдулатипов наградил медалью отца дагестанца, спасшего девушку в Москве ценой своей жизни

Абдулатипов наградил медалью отца дагестанца, спасшего девушку в Москве ценой своей жизниОбщество 30 сентября, 14:57
Кудрин назвал новый проект бюджета реалистичным и надежнымЭкономика и бизнес 30 сентября, 14:50
Крамник опустился на пятое место в рейтинге FIDE, Карякин - на 12-еСпорт 30 сентября, 14:31
Около 1,5 тыс. человек приняли участие в церемонии открытия памятника Николаю II в БоснииОбщество 30 сентября, 14:30
Жуков: отчет по борьбе с допингом комиссии ЮНЕСКО является благоприятным для РоссииСпорт 30 сентября, 14:12
Мещеряков: "Локомотив" не испытает проблем с финансовым fair playСпорт 30 сентября, 14:05
Карачаево-Черкесия празднует 25-летиеВ стране 30 сентября, 14:04
Медведев поздравил актера Юрия Каюрова с 90-летиемКультура 30 сентября, 14:02
Жуков: WADA подведет итоги аудита РУСАДА в течение месяцаСпорт 30 сентября, 14:00
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МАХАЧКАЛА, 30 сентября. /ТАСС/. Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов подписал указ о награждении медалью "За вклад в патриотическое воспитание молодежи" Мухтара Салахбекова, отца Рашида Салахбекова, который утонул, спасая девушку на пляже в Москве в июне 2017 года. Об этом ТАСС в субботу сообщили в управлении по информационной политике администрации главы и правительства республики.
"Мухтар Салахбеков, отец Рашида Салахбекова, который утонул, спасая девушку на московском пляже, награжден медалью имени Аметхана Султана "За вклад в патриотическое воспитание молодежи". Соответствующий указ подписал глава Дагестана Рамазан Абдулатипов", - сказал представитель управления.
Ранее ТАСС сообщал, что в начале августа 2017 года руководитель республики поручил представить Салахбекова младшего к государственным наградам.
26-летний уроженец селения Карланюрт Хасавюртовского района Дагестана в июне этого года отдыхал на пляже в Серебряном Бору в Москве. Увидев, что одна из девушек начала тонуть, молодой человек бросился ее спасать. Он смог помочь утопающей, но выплыть сам не сумел.