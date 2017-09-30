Отопление во всех жилых домах Москвы включат к вечеру 2 октября

Минтранс опроверг публикации о массовых задержках рейсов в аэропортах МосквыЭкономика и бизнес 30 сентября, 16:27
Глава ФАС Артемьев вошел в высший совет Федерации регби РоссииСпорт 30 сентября, 16:03
Ученые: Крымский мост не угрожает экологии, заявления Порошенко необоснованныНаука 30 сентября, 16:02
Футболисты "Тосно" обыграли "Ахмат" в матче чемпионата РоссииСпорт 30 сентября, 15:56
Российские ВКС уничтожили более 2,35 тыс. боевиков в Сирии за десять днейАрмия и ОПК 30 сентября, 15:51
Россиянин Морозов завоевал два золота в первый день этапа КМ по плаванию в ГонконгеСпорт 30 сентября, 15:49
Посол в РФ: КНДР с помощью ядерных сил заставит США заплатить за провокацииМеждународная панорама 30 сентября, 15:41
Мотогонщик Рей в третий раз подряд стал чемпионом мира по супербайкуСпорт 30 сентября, 15:29
Пиманов: фильм "Крым" по итогам второго дня проката удвоил кассовые сборыКультура 30 сентября, 15:26
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Работы по подаче тепла в квартиры москвичей и на социальные объекты столицы идут в плановом режиме, полностью завершить их планируется к вечеру понедельника. Об этом сообщил в субботу журналистам глава столичного департамента жилищно-коммунального хозяйства Гасан Гасангаджиев.
По его данным, сейчас к теплоснабжению подключено порядка 65% жилого фонда и 76% больниц, поликлиник, школ, детских садов и других социальных объектов.
"Каждый адрес на контроле, пока все идет планово. Надеюсь, что в правильные сроки, то есть до пяти суток, на все объекты жизнедеятельности города теплоноситель будет подан", - сказал Гасангаджиев, добавив, что "к вечеру понедельника уже все будет подключено".
Отопительный сезон в столице стартовал 28 сентября.
По нормативу, отопление в Москве включают, когда в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха не превышает 8 градусов тепла. В 2016 году подача тепла на городские объекты началась 20 сентября, в 2015 году - 4 октября.