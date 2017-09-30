Отопление во всех жилых домах Москвы включат к вечеру 2 октября

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Работы по подаче тепла в квартиры москвичей и на социальные объекты столицы идут в плановом режиме, полностью завершить их планируется к вечеру понедельника. Об этом сообщил в субботу журналистам глава столичного департамента жилищно-коммунального хозяйства Гасан Гасангаджиев.

По его данным, сейчас к теплоснабжению подключено порядка 65% жилого фонда и 76% больниц, поликлиник, школ, детских садов и других социальных объектов.

"Каждый адрес на контроле, пока все идет планово. Надеюсь, что в правильные сроки, то есть до пяти суток, на все объекты жизнедеятельности города теплоноситель будет подан", - сказал Гасангаджиев, добавив, что "к вечеру понедельника уже все будет подключено".

Отопительный сезон в столице стартовал 28 сентября.

По нормативу, отопление в Москве включают, когда в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха не превышает 8 градусов тепла. В 2016 году подача тепла на городские объекты началась 20 сентября, в 2015 году - 4 октября.