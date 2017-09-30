Митинг Навального в Оренбурге прошел без происшествий

ОРЕНБУРГ, 30 сентября. /ТАСС/. Митинг сторонников оппозиционера Алексея Навального в Оренбурге в субботу прошел без происшествий, сообщили ТАСС в региональном управлении Росгвардии.

"Митинг прошел без происшествий", - сказал представитель ведомства.

Мероприятие было согласовано в городской администрации. В Оренбург прилетел Навальный, который сообщил собравшимся, что сразу после митинга собирается лететь в Архангельск.

Ранее источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что оппозиционеру согласовали акции в девяти городах России, однако Навальный призывает сторонников выходить на несогласованные мероприятия.