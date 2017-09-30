Патриарх Кирилл получил от властей Самарканда в подарок кагор года своего рождения

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САМАРКАНД /Узбекистан/, 30 сентября. /ТАСС/. Власти Самарканда приподнесли патриарху Московскому и всея Руси Кириллу бутылку кагора "Узбекистон" 1946 года - года рождения предстоятеля Русской православной церкви. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь патриарха священник Александр Волков.
"На приеме от хакимата (администрации - прим. ТАСС) Самарканда патриарху была преподнесена бутылка кагора "Узбекистон" 1946 года - года его рождения", - сказал он.
По словам Волкова, патриарх пообещал использовать подарок в одной из церковных служб. "Он сказал, что обязательно откроет эту бутылку, и она будет использована во время одного из важных для него богослужений", - подчеркнул священник.
Пресс-секретарь патриарха отметил, что кагор этой марки произведен из местного винограда и применяется в богослужении уже много лет. "Кагор "Узбекистон" очень известен в церкви и считается одним из самых качественных вин, используемых в православном богослужении", - сказал он.
Патриарх прибыл в Узбекистан накануне с первосвятительским визитом, приуроченным к 145-летию начала активной церковной жизни в Ташкентской епархии. Предстоятель Русской православной церкви посетит храмы в Ташкенте, Самарканде и Бухаре, познакомится с развитием епархиальной жизни Узбекистана, а также совершит освящение Успенского кафедрального собора Ташкента. Ранее он провел встречи с представителями государственной власти Республики Узбекистан и руководством Духовного управления мусульман страны.
В субботу патриарх Кирилл возложил венки к могиле первого президента Узбекистана Ислама Каримова, который скончался в 2016 году. Мавзолей находится на территории мемориального комплекса "Хазрат Хизр" в центре Самарканда. Патриарха сопровождали духовенство Русской православной церкви, посол РФ в Узбекистане Владимир Тюрденев, представители властей республики.