В Туве спасатели собрали 2 тонны мусора в рамках субботника на берегу Енисея

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Экологический субботник в честь Дня Енисея прошел в ГУ МЧС РФ по Республике Тыва. Об этом сообщили в субботу ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС.

"В рамках мероприятий по празднованию Дня Енисея в эту субботу сотрудники ГУ МЧС России по Республике Тыва, вооружившись уборочным инвентарем, очищали набережную реки Енисей общей площадью 15 тыс. кв. м, собрав более 2 тонн мусора", - сказали в главке.

Весь этот мусор оставляют после себя отдыхающие на берегу реки, отметили в пресс-службе. Спасатели пообещали, что подобные субботники будут проходить регулярно.