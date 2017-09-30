В Туве спасатели собрали 2 тонны мусора в рамках субботника на берегу Енисея

Минтранс опроверг публикации о массовых задержках рейсов в аэропортах МосквыЭкономика и бизнес 30 сентября, 16:27
Глава ФАС Артемьев вошел в высший совет Федерации регби РоссииСпорт 30 сентября, 16:03
Ученые: Крымский мост не угрожает экологии, заявления Порошенко необоснованныНаука 30 сентября, 16:02
Футболисты "Тосно" обыграли "Ахмат" в матче чемпионата РоссииСпорт 30 сентября, 15:56
Российские ВКС уничтожили более 2,35 тыс. боевиков в Сирии за десять днейАрмия и ОПК 30 сентября, 15:51
Россиянин Морозов завоевал два золота в первый день этапа КМ по плаванию в ГонконгеСпорт 30 сентября, 15:49
Посол в РФ: КНДР с помощью ядерных сил заставит США заплатить за провокацииМеждународная панорама 30 сентября, 15:41
Мотогонщик Рей в третий раз подряд стал чемпионом мира по супербайкуСпорт 30 сентября, 15:29
Пиманов: фильм "Крым" по итогам второго дня проката удвоил кассовые сборыКультура 30 сентября, 15:26
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Экологический субботник в честь Дня Енисея прошел в ГУ МЧС РФ по Республике Тыва. Об этом сообщили в субботу ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС.
"В рамках мероприятий по празднованию Дня Енисея в эту субботу сотрудники ГУ МЧС России по Республике Тыва, вооружившись уборочным инвентарем, очищали набережную реки Енисей общей площадью 15 тыс. кв. м, собрав более 2 тонн мусора", - сказали в главке.
Весь этот мусор оставляют после себя отдыхающие на берегу реки, отметили в пресс-службе. Спасатели пообещали, что подобные субботники будут проходить регулярно.