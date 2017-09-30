Первая ярмарка брендовой продукции "Сделано на Кавказе" начала работу во Владикавказе

ВЛАДИКАВКАЗ, 30 сентября. /ТАСС/. Ярмарка брендов "Сделано на Кавказе" впервые начала свою работу в столице Северной Осетии - Алании в рамках фестиваля культуры и спорта народов Кавказа, передает корреспондент ТАСС.

С 30 сентября по 1 октября на территории спортивного стадиона "Спартак" все желающие смогут ознакомиться с брендовой продукцией почти 40 производителей из всех семи регионов Северо-Кавказского федерального округа. Жители и гости города смогут не только попробовать осетинские пироги и осетинское пиво, сваренное по уникальной технологии, но и минеральную воду из Чечни, сыры и молоко из Нальчика, яблоки из Карачаево-Черкесии, приобрести настойки на травах Кавказа и косметику из Северной Осетии.

Всего в ярмарке брендовой продукции принимают участие 38 компаний. "Главная задача этого проекта - создать и укрепить деловые связи товаропроизводителей из регионов Северного Кавказа с другими регионами страны. Мы надеемся, что проведения этой ярмарки позволит продемонстрировать и укрепить потенциал регионов округа", - пояснила ТАСС генеральный директор фонда "Посети Кавказ" Райфа Биткова.

Фестиваль культуры и спорта народов Кавказа впервые проходит в Северной Осетии с 30 сентября по 1 октября. Мероприятие проводится в восьмой раз при поддержке Министерства РФ по делам Северного Кавказа, главы республики Вячеслава Битарова и фонда "Посети Кавказ".