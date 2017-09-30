Россия и Белоруссия создадут трансграничную особо охраняемую природную территорию

СОЧИ, 30 сентября. /ТАСС/. Глава Минприроды РФ Сергей Донской и его белорусский коллега Андрей Худык подписали соглашение о создании трансграничной особо охраняемой природной территории, в состав которой войдут два заказника в Белоруссии и российский национальный парк. Церемония подписания документа прошла в рамках Всероссийского форума по особо охраняемым природным территориям (ООПТ) в Сочи.

В ООПТ будут включены заказники "Освейский" и "Красный Бор" в Витебской области Белоруссии и национальный парк "Себежский" в Псковской области.

"Мы давно к этому шли. И то, что именно на форуме по ООПТ появилась еще одна трансграничная территория, - на мой взгляд, знаменательное событие", - сказал Донской.

"Я убежден, что сохраняя природу, налаживая экологические вопросы, мы улучшаем жизнь наших людей", - добавил Худык.

Как сообщалось ранее, трансграничная ООПТ в этом регионе создается с целью сохранения популяции зубров, которые на сегодняшний день занесены в Красную книгу России.

Всероссийский форум по особо охраняемым природным территориям проходит в Сочи с 29 сентября по 1 октября. Девизом мероприятия стали слова "Сто лет сохраняем природу!" в честь столетнего юбилея создания в первого в России заповедника "Баргузинский" (Бурятия). Форум организован Минприроды РФ и является одним из ключевых мероприятий Года экологии и Года особо охраняемых природных территорий в России.