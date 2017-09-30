В Кузбассе клятву кадета принесли 120 воспитанников школы-интерната МЧС

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Воспитанники Губернаторской кадетской школы-интерната МЧС РФ в Кемерово принесли клятву кадета, сообщили в субботу ТАСС в пресс-службе регионального главка министерства.

Ритуал принятия торжественной клятвы состоялся 30 сентября у памятника кузбассовцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

"Клятву кадета произнесли 120 первокурсников школы-интерната МЧС. Их поздравил начальник департамента образования и науки Кемеровской области Артур Чепкасов и первый замначальника ГУ МЧС России Кузбасса Евгений Дедюхин", - сказали в ведомстве.

В этом году конкурс в школу составил три человека на место. Каждый из кандидатов прошел медкомиссию, психологическое обследование, сдал тестирование по математике и физике. Обучение в интернате продолжается два года.