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В Кузбассе клятву кадета принесли 120 воспитанников школы-интерната МЧС

Общество
30 сентября, 17:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, сентября. /ТАСС

В 2017 году конкурс в учебное заведение составил три человека на место

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МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Воспитанники Губернаторской кадетской школы-интерната МЧС РФ в Кемерово принесли клятву кадета, сообщили в субботу ТАСС в пресс-службе регионального главка министерства.

Ритуал принятия торжественной клятвы состоялся 30 сентября у памятника кузбассовцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

"Клятву кадета произнесли 120 первокурсников школы-интерната МЧС. Их поздравил начальник департамента образования и науки Кемеровской области Артур Чепкасов и первый замначальника ГУ МЧС России Кузбасса Евгений Дедюхин", - сказали в ведомстве.

В этом году конкурс в школу составил три человека на место. Каждый из кандидатов прошел медкомиссию, психологическое обследование, сдал тестирование по математике и физике. Обучение в интернате продолжается два года.

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