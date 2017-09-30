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Ученики школы им. Героя РФ Александра Прохоренко вступили в ряды "Юнармии" под Оренбургом

Общество
30 сентября, 17:58 UTC+3 ОРЕНБУРГ ОРЕНБУРГ 30, сентября. /ТАСС

Почетными гостями мероприятия стали родители Александра Прохоренко, погибшего в марте 2016 года при выполнении боевой задачи в Сирии

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ОРЕНБУРГ, 30 сентября. /ТАСС/. Более 50 учеников школы имени Героя России Александра Прохоренко, погибшего в Сирии, вступили в ряды "Юнармии" в Оренбургской области. Об этом сообщили ТАСС в правительстве региона.

"В селе Городки Тюльганского района прошла торжественная церемония принятия в ряды Всероссийского военно-патриотического общественного движения "Юнармия" учащихся Городецкой средней образовательной школы имени Героя России Александра Прохоренко. 52 школьника произнесли торжественную клятву и были приняты в ряды юнармейцев", - сказал представитель правительства.

Почетными гостями мероприятия стали родители героя - Александр и Наталья Прохоренко.

Прохоренко погиб в марте 2016 года при выполнении боевой задачи по наведению ударов российских самолетов по боевикам "Исламского государства" (ИГ, запрещенная в России террористическая организация) в районе сирийской Пальмиры. Похоронен на малой родине - в селе Городки Тюльганского района Оренбургской области. Ожидается, что 4 ноября в сквере в Оренбурге будет установлен памятник герою.

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое движение "Юнармия" было создано в 2016 году по инициативе Минобороны и при поддержке президента России. В ряды юнармейцев в Оренбургской области входит 320 отрядов из более 8,6 тыс. школьников.

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