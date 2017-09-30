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В Москве скончался один из создателей КВН и "Спокойной ночи, малыши" Андрей Меньшиков

Общество
30 сентября, 18:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, сентября. /ТАСС

О дате и месте похорон Меньшикова пока не сообщается

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МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Один из основателей КВН и передачи "Спокойной ночи, малыши" Андрей Меньшиков скончался в Москве. Об этом ТАСС в субботу сообщил председатель Общественного союза работников и ветеранов телевидения Виктор Шуленин.

"Да, мне позвонил друг Андрея, с которым он работал на телевидении, и сообщил эту печальную весть", - сказал Шуленин.

"Для меня это полная неожиданность, это кусок моей жизни как-то отошел и убыл, потому что Андрей в молодости играл в КВН, потом встретились в Молодежной редакции, вместе работали, - сказал ТАСС президент Международного союза КВН Александр Масляков. - Андрей был практически одним из инициаторов возрождения КВН в 1986 году". "Это все забыть нельзя. И это в моей памяти, и в памяти коллег, с которыми мы работали. Андрей - мой коллега друг, и это навсегда", - добавил он.

Андрей Меньшиков родился в 1945 году. В 1975 году начал работать в Молодежной редакции Центрального телевидения, участвовал в создании передач "А ну-ка, девушки!", "Салют, фестиваль!", "Веселые ребята". В 1986 году возродил передачу КВН. Кроме того, Меньшиков трудился над созданием передач "Спокойной ночи, малыши!" и "Будильник".

Известен как режиссер первого советско-американского детского телемоста "Можем быть одной семьей", был за нее удостоен американской премии Emmy. В 1991 году создал студию "РОСТ" и придумал передачи "Там-там новости", "Праздник каждый день" и другие.

О дате и месте похорон Меньшикова пока не сообщается.

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