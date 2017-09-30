Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.09:
$ 58.02
€ 68.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Ученый: восстанавливать популяцию леопардов на Кавказе следует с нескольких направлений

Общество
30 сентября, 19:21 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 30, сентября. /ТАСС

Директор Института проблем экологии и эволюции назвал Дагестан и Северную Осетию "наиболее подходящими территориями" для восстановления популяции этих млекопитающих

Поделиться
Материал из 1 страницы

СОЧИ, 30 сентября. /ТАСС/. Реализация программы восстановления популяции леопарда на Кавказе должна идти с разных направлений, поэтому Дагестан и Северная Осетия являются подходящими территориями для расселения новых особей. Такое мнение высказал корреспонденту ТАСС в субботу директор Института проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова РАН Вячеслав Рожнов.

Ранее эти регионы в качестве наиболее подходящих для выпуска в дикую природу молодых особей назвала заместитель гендиректора по природоохранной деятельности Центра природы Кавказа Наталья Вавилова. В июле 2016 года три переднеазиатских леопарда, рожденных в питомнике в Сочи, были выпущены на территорию Кавказского заповедника.

Смотрите также

Леопардов из питомника в Сочи выпустят на территории Дагестана и Северной Осетии

"Центр природы Кавказа" выступит с докладом о реинтродукции леопарда на форуме в Сочи

"Для того чтобы воссоздать популяцию леопарда, который должен жить на Кавказе в целом, мы должны начинать работу и на западе и на востоке. А для ускорения этого процесса - выпускать новых животных и где-то посередине, а это как раз Северная Осетия", - отметил Рожнов, комментируя предложение коллег. Он напомнил, что до начала XIX века леопарды встречались по всему Кавказу.

"С точки зрения восстановления популяции, а не ареала обитания, это (Северная Осетия и Дагестан - прим. ТАСС) наиболее подходящие территории, которые создают систему", - добавил ученый.

Он также подчеркнул, что выпущенные в Кавказском заповеднике особи прижились. "Эксперимент показал, что мы все правильно делаем, животные правильно подготовлены, удачно охотятся. И теперь мы можем ориентироваться на то, что мы восстанавливаем популяцию на всем Кавказе", - сказал академик.

Переднеазиатский подвид леопарда включен в Красную книгу России и в Приложение I Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (CITES). Общая популяция переднеазиатского леопарда в целом составляет 1 тыс. особей в дикой природе во всем мире: хищники живут в Иране, Афганистане, Туркмении и ряде других стран. В настоящее время на российском Кавказе переднеазиатского леопарда встречают в природе лишь раз в пять - семь лет, когда туда заходят одиночные особи этого подвида. Программа восстановления популяции переднеазиатских леопардов на Кавказе реализуется совместно специалистами РАН, WWF России и Минприроды РФ с 2006 года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
СКФО
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Москве скончался один из создателей КВН и "Спокойной ночи, малыши" Андрей Меньшиков
2
Российские ВКС уничтожили более 2,35 тыс. боевиков в Сирии за десять дней
3
Саакашвили в Одессе позвал всех на "большой митинг" в Киеве 17 октября
4
Ученые: Крымский мост не угрожает экологии, заявления Порошенко необоснованны
5
Юко Хасегава: я собрала проекты, "взрывающие" сознание
6
СМИ: более 1,7 млн молодых людей из КНДР готовы пополнить ряды народной армии
7
Пять человек получили ножевые ранения в городе Шеффилд
Темы дня
Новости партнеров
Реклама