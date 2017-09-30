Ученый: восстанавливать популяцию леопардов на Кавказе следует с нескольких направлений

СОЧИ, 30 сентября. /ТАСС/. Реализация программы восстановления популяции леопарда на Кавказе должна идти с разных направлений, поэтому Дагестан и Северная Осетия являются подходящими территориями для расселения новых особей. Такое мнение высказал корреспонденту ТАСС в субботу директор Института проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова РАН Вячеслав Рожнов.

Ранее эти регионы в качестве наиболее подходящих для выпуска в дикую природу молодых особей назвала заместитель гендиректора по природоохранной деятельности Центра природы Кавказа Наталья Вавилова. В июле 2016 года три переднеазиатских леопарда, рожденных в питомнике в Сочи, были выпущены на территорию Кавказского заповедника.

"Для того чтобы воссоздать популяцию леопарда, который должен жить на Кавказе в целом, мы должны начинать работу и на западе и на востоке. А для ускорения этого процесса - выпускать новых животных и где-то посередине, а это как раз Северная Осетия", - отметил Рожнов, комментируя предложение коллег. Он напомнил, что до начала XIX века леопарды встречались по всему Кавказу.

"С точки зрения восстановления популяции, а не ареала обитания, это (Северная Осетия и Дагестан - прим. ТАСС) наиболее подходящие территории, которые создают систему", - добавил ученый.

Он также подчеркнул, что выпущенные в Кавказском заповеднике особи прижились. "Эксперимент показал, что мы все правильно делаем, животные правильно подготовлены, удачно охотятся. И теперь мы можем ориентироваться на то, что мы восстанавливаем популяцию на всем Кавказе", - сказал академик.

Переднеазиатский подвид леопарда включен в Красную книгу России и в Приложение I Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (CITES). Общая популяция переднеазиатского леопарда в целом составляет 1 тыс. особей в дикой природе во всем мире: хищники живут в Иране, Афганистане, Туркмении и ряде других стран. В настоящее время на российском Кавказе переднеазиатского леопарда встречают в природе лишь раз в пять - семь лет, когда туда заходят одиночные особи этого подвида. Программа восстановления популяции переднеазиатских леопардов на Кавказе реализуется совместно специалистами РАН, WWF России и Минприроды РФ с 2006 года.