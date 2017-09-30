Президент Молдавии пригласил российских туристов в республику

КИШИНЕВ, 30 сентября. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон пригласил российских туристов в республику, где для них приготовлено много интересных туров. Об этом в субботу говорилось в рамках круглого стола "Откройте гостеприимную Молдавию", в котором приняли участие около полусотни турфирм РФ.

"Молдавия - это гостеприимная страна с традициями и богатой историей. Приезжайте, вы будете приятно удивлены. <…> Те проблемы, с которыми сталкиваются в аэропорту некоторые российские журналисты, - это единичные случаи. Мы уже их решаем, поэтому никаких проблем не будет", - заверил президент.

Он выразил удовлетворение приездом такой большой делегации из России и пообещал оказать проекту всю необходимую помощь. Идея проекта принадлежит российскому посольству в Кишиневе. Кроме администрации президента ее поддержали также в правительстве и туристической сфере Молдавии. В течение пяти дней россиянам показали главные достопримечательности страны, причем в разных регионах, включая Гагаузскую автономию и непризнанное Приднестровье.

Туристический потенциал

Гостей возили в знаменитые Криковские винные подвалы, подземные улицы которых простираются на десятки километров, где есть рестораны, магазины и даже винодельческий завод. Они посетили археологический комплекс "Старый Орхей", который хранит следы человека от эпохи палеолита и до Золотой орды, а также считается одним из самых живописных мест в стране. В Приднестровье, посещение которого запланировано на 1 октября, работникам российских турагентств покажут Бендерскую крепость. Под ее стенами сражались Александр Суворов, Григорий Потемкин, Михаил Кутузов и другие прославленные российские полководцы, здесь также воевал Емельян Пугачев и Карл Фридрих Иероним барон фон Мюнхгаузен, ставший прототипом для известного литературного героя.

"В советский период эта республика была среди лидеров по обороту туристов. Сегодня Молдавия добавила себе европейских качеств. Это касается гостиничных услуг и ресторанного бизнеса, она стала гораздо больше уделять внимание памятникам истории, православию, своей идентичности", - отметила в беседе с корреспондентом ТАСС представитель российской компании "НТК Интурист" Мария Леонова.

Операторы прогнозируют, что спросом будут пользоваться туры выходного дня. Однако они уже видят, что проблемы может доставить авиаперелет, который российским самолетам приходится совершать в обход Украины, что увеличивает стоимость билетов. Молдавские гостиницы также показались россиянам дорогими, но им дали понять, что компромисс в этом вопросе возможен, сказала Леонова.