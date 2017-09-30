Активистов пустят на режимный НПЗ, чтобы найти источник неприятного запаха в Москве

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Активисты и журналисты смогут попасть на закрытый для посещения Московской нефтеперерабатывающий завод 6 октября в рамках расследования, которое ведут Министерство экологии и природопользования Московской области, департамент Росприроднадзора по Центральному федеральному округу и департамент экологии и природопользования Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа Балашиха в субботу.

Администрация Балашихи входит в специальный межрегиональный штаб, который был создан 8 сентября для поиска источников неприятного запаха. На него во второй половине августа 2017 года начали жаловаться жители Балашихи, Капотни, Косино-Ухтомского, Курьянова и Реутова. За прошедший месяц штаб сузил круг "подозреваемых" до четырех предприятий: Московский нефтеперерабатывающий завод, мусоросжигательный завод №4, закрытый мусорный полигон "Кучино" и люберецкие очистные сооружения "Мосводоканала".

"Со 2 октября мы начинаем открытые проверки этих предприятий совместно с общественниками и представителями средств массовой информации", - привели в пресс-службе слова главы Балашихи Сергея Юрова. "2 октября инспекцию проведут на мусоросжигательном заводе, во вторник проверят люберецкие очистные сооружения, в среду - нефтеперерабатывающий завод, а в четверг группа сможет ознакомиться с работами, которые ведутся на полигоне "Кучино", - добавили в администрации округа.

"Надо отдать должное, что заводы на это все-таки идут, раньше таких прецедентов не было. Например, нефтеперерабатывающий завод был закрытым, режимным объектом", - процитировали в пресс-службе Балашихи начальника управления государственного надзора в области использования и охраны водных объектов, атмосферного воздуха и земельного надзора Росприроднадзора Михаила Оводкова.

Группы для выездных проверок будут содержать до пяти представителей общественности, уточнили в пресс-службе.