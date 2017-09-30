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"Би-би-си": британские власти ужесточат наказание за жестокое обращение с животными

Общество
30 сентября, 19:55 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 30, сентября. /ТАСС

По планам правительства Великобритании, максимально возможное наказание может быть увеличено до пяти лет тюремного заключения

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ЛОНДОН, 30 сентября. /ТАСС/. Правительство Великобритании планирует ужесточить до пяти лет тюремного заключения максимально возможное наказание за жестокое обращение с животными. Об этом в субботу сообщила вещательная корпорация "Би-би-си".

По словам министра охраны окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития Майкла Гоува, закон будет направлен против тех, кто "самым ужасным образом жестоко обращается с животными". "Мы является народом, который любит животных, поэтому мы должны сделать так, чтобы те, кто с особой жестокостью к ним относится, понесли соответствующее суровое наказание", - сказал он.

Согласно планам правительства, суд должен получить право определять живодерам штрафы в неограниченном размере, а также запрещать им в дальнейшем заводить любых животных. Как ожидается, правительство опубликует итоговый законопроект к концу этого года, затем документ будет вынесен на обсуждение парламента.

Королевское общество защиты животных от жестокого обращения уже приветствовало эту инициативу.

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