"Би-би-си": британские власти ужесточат наказание за жестокое обращение с животными

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ЛОНДОН, 30 сентября. /ТАСС/. Правительство Великобритании планирует ужесточить до пяти лет тюремного заключения максимально возможное наказание за жестокое обращение с животными. Об этом в субботу сообщила вещательная корпорация "Би-би-си".
По словам министра охраны окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития Майкла Гоува, закон будет направлен против тех, кто "самым ужасным образом жестоко обращается с животными". "Мы является народом, который любит животных, поэтому мы должны сделать так, чтобы те, кто с особой жестокостью к ним относится, понесли соответствующее суровое наказание", - сказал он.
Согласно планам правительства, суд должен получить право определять живодерам штрафы в неограниченном размере, а также запрещать им в дальнейшем заводить любых животных. Как ожидается, правительство опубликует итоговый законопроект к концу этого года, затем документ будет вынесен на обсуждение парламента.
Королевское общество защиты животных от жестокого обращения уже приветствовало эту инициативу.