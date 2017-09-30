Итоги форума по особо охраняемым природным территориям могут внести в концепцию

СОЧИ, 30 сентября. /ТАСС/. Министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской предложил сделать итоги заседаний круглых столов Всероссийского форума по особо охраняемым природным территориям (ООПТ) базой новой концепции по развитию ООПТ.

В рамках форума прошло семь круглых столов, посвященных охране территорий и борьбе с браконьерством, познавательному туризму, крупным млекопитающим, развитию юннатского движения и заповедного дела, взаимодействию бизнеса и ООПТ, современным технологиям на службе заповедного дела и развитию сети биосферных резерватов ЮНЕСКО.

"У меня предложение как раз отработанные все предложения погрузить в новую концепцию [развития ООПТ], эту концепцию подготовить в ближайшее время и утвердить правительством. В общем, по каждому из круглых столов, по всем этим результатам пойти и подготовить этот документ, дабы у нас появилась как раз дорожная карта актуальная всех этих задач. На мой взгляд, это будет правильно. И, самое главное, будет контроль", - сказал Донской на заключительном заседании форума.

Он также отметил, что необходимость модернизации концепции назрела в связи с тем, что действующий документ был принят в 2012 году и не отражает результатов работы, проведенной в сфере ООПТ за прошедшее время.

В том числе для контроля за реализацией инициатив, озвученных участниками форума, министр предложил проводить форум раз в четыре года. "Это будет вполне удобно с точки зрения выполнения резолюций и движения вперед. Понятно, что меняется экономика, меняются правила, много что меняется, и нужно выстраивать свою политику, исходя из как внутренних, так и внешних перемен", - сказал Донской.

Всероссийский форум по особо охраняемым природным территориям проходит с 29 сентября по 1 октября 2017 года в Сочи. Девизом мероприятия стали слова "Сто лет сохраняем природу!" в честь столетнего юбилея создания в первого в России заповедника Баргузинский (Бурятия). Форум организован Минприроды России и является одним из ключевых мероприятий Года экологии и Года особо охраняемых природных территорий в России.