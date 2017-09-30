Петербург получил третий "туристический Оскар"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 сентября. /ТАСС/. Санкт-Петербург третий год подряд стал лауреатом международной премии World Travel Awards, имеющей репутацию "туристического Оскара". На церемонии, впервые прошедшей в субботу на территории России, Петербург был награжден как лучшее городское направление Европы.

"Мы выиграли в номинации как лучшее городское направление Европы, - рассказал журналистам председатель комитета по развитию туризма города Андрей Мушкарев. - Нашими конкурентами были Рим и Вена, они вышли в финал. Это признание Петербурга как европейской столицы туризма".

Мушкарев рассказал, что "на церемонии были представлены делегации порядка 100 городов со всего мира, начиная от Дубая и заканчивая Нью-Йорком, европейских - около 40".

Петербургские власти отмечают, что воспринимают этот успех как стимул к дальнейшему развитию туристической инфраструктуры. "Наша задача теперь сохранить тенденцию к развитию, которая установилась, - сказал Мушкарев. - Это задает нам определенный темп, потому что все европейские города активно развиваются в сфере туризма. Теперь в числе наших задач - развитие аэропорта и продвижение на международной арене".

"Оскар" в сфере туризма

Всемирная премия в области туризма World Travel Awards учреждена в 1993 году. Она ежегодно вручается победителям в разных номинациях после того, как тысячи туристов и специалистов индустрии проголосуют за одного из кандидатов. Определяющими параметрами для выявления победителя являются безопасность города, развитая инфраструктура и гостиничная сеть. Вручение этой награды считается наивысшим признанием достижений в области туризма, эту премию называют "Оскаром туристической отрасли".

В 2015 году Санкт-Петербург был признан лучшим туристическим направлением Европы по версии World Travel Awards, опередив Амстердам, Барселону, Берлин, Эдинбург, Стамбул, Лиссабон, Лондон, Париж, Порту, Йоркшир и сразу три города Италии - Рим, Флоренцию и Венецию. В 2016 году город стал обладателем премии в номинации "Лидирующее культурно-туристическое направление мира - 2016". Получение двух наград дало Петербургу право принять у себя церемонию 2017 года.

В 2015 году Петербург установил абсолютный рекорд за всю историю отечественного туризма, приняв за год около 6,5 млн российских и зарубежных туристов, и каждый год улучшает этот рекорд: в 2016 году город посетили около 6,9 млн туристов, в 2017 году, по прогнозам Смольного, итоговая цифра турпотока достигнет 7,5 млн человек. Таким образом, число туристов в городе превысит число жителей почти в полтора раза: по данным Росстата на 1 января 2017 года, в Санкт-Петербурге зарегистрировано более 5,2 млн жителей.