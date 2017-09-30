Команда из Португалии стала лучшей на мировом чемпионате фейерверков под Калининградом

КАЛИНИНГРАД, 30 сентября. /ТАСС/. Итоги мирового чемпионата фейерверков, проходившего со 2 по 30 сентября в Зеленоградске на берегу Балтийского моря под Калининградом, подвело жюри первенства. Лучшей стала команда пиротехников из Португалии, в субботу состоялось церемония награждения победителей, сообщили ТАСС организаторы чемпионата.

"Первое место в чемпионате заняла команда из Португалии ("Macedo'S Pirotecnia"), второе место - Казахстан ("Nomad Art Multimedia"), третье место - Болгария ("Enigma Fireworks"), приз зрительских симпатий завоевала команда из Испании ("Pirotecnia Vulcano S.L.")", - сказала представитель оргкомитета чемпионата Евгения Хан. В качестве призов победителям вручены фигуры из янтаря.

Участники и организация выступлений

В чемпионате участвовали восемь команд из Словакии, Латвии, Нидерландов, Болгарии, Португалии, Хорватии, Казахстана и Испании. Выступления продолжительностью около 10 минут проходили по выходным дням раз в неделю.

Площадка для пусков фейерверков расположилась на пирсе, который уходит от берега на 150 м в море. Наблюдать за шоу можно было с зеленоградского променада протяженностью более 2 км. Залпы поднимались на высоту до 150 м. Фейерверки, как отмечают эксперты, можно было видеть не только в Зеленоградске, но и с Куршской косы, из других населенных пунктов на побережье в пределах прямой видимости.

Жюри оценивало выступления по подбору цветов фейерверков, музыкальному сопровождению и синхронизации залпов с музыкой. Выступление команды-победительницы турнира продолжалось около девяти минут, в качестве музыкального сопровождения пиротехники выбрали "Токкату ре- минор" Иоганна Себастьяна Баха и фрагменты из произведений английской рок-группы Queen.

"На мой профессиональный взгляд, и по оценке других участников жюри, прошло настоящее соревнование [пиротехников]", - сказала ТАСС руководитель Центра фейерверков, являющегося организатором чемпионата, Евгения Хан. Она отметила, что в целом чемпионат прошел успешно, "команды сделали максимально возможное для успеха". Несмотря на то, что в первые недели сентября подвела погода, число зрителей, побывавших на фестивале, было достаточно большим, добавила собеседница агентства.

Заключительный аккорд

Завершение чемпионата - шоу от хозяев площадки "Центра фейерверков "Хан", благодаря успешным выступлениям которого на мировых первенствах область получила право на проведение таких соревнований на свой территории. Продолжительность заключительного фейерверка - 16 минут в сопровождении классической музыки и произведений советских композиторов. При этом первые две минуты выступления - это "мелодия" и ритмический рисунок самих "выстрелов", что станет новинкой для гостей чемпионата, добавила Евгения Хан.

Более 200 тыс. зрителей

По предварительным оценкам, чемпионат фейерверков привлек в Зеленоградск более 200 тыс. зрителей, сообщил ТАСС врио министра культуры и туризма области Андрей Ермак. "На сегодняшний момент, по данным зеленоградской администрации, которая руководствовалась данными системы "Безопасный город" и данным полиции Зеленоградска, примерно, за четыре дня (в течение месяца по выходным) чемпионат посетило 200 тыс. человек", - сказал собеседник агентства, заметив, что заключительное шоу, по предварительным оценкам, может собрать еще до 50 тыс. человек. Он отметил, что выступление хозяев чемпионата, без сомнений, вызовет большой интерес, кроме того, гостей ждет насыщенная концертная программа.

"В этом году погода немножко подвела, но, с моей точки зрения, все прошло очень хорошо", - сказал Ермак, оценивая итоги месячного пиротехнического марафона. Он добавил, что сразу после завершения чемпионата этого года в области начинается подготовка к новому мировому первенству фейерверков. "Следующий год начнем готовить буквально со следующей недели", - сказал он, добавив, что в планах - привлечение спонсоров, а также рассмотрение новых площадок для проведения шоу.