В России начинает действовать ускоренный порядок снятия ограничения выезда должников

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Закон, который ускоряет снятие ограничения на выезд из РФ должников, вступает в силу в воскресенье, 1 октября. Как пояснила ТАСС заместитель директора Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Ольга Помигалова, согласно положениям нового закона, снимать ограничения будет вправе судебный пристав-исполнитель при директоре ФССП в Москве, получив информацию о погашении долга из Государственной информационной системы о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП).

"Снятие ограничения судебным приставом при директоре ФССП будет происходить не позднее дня, следующего за днем отражения информации об оплате задолженности в ГИС ГМП", - пояснила Ольга Помигалова. После этого информация о снятии ограничения будет незамедлительно направляться по защищенным каналам связи в Пограничную службу ФСБ.

Ольга Помигалова напомнила, что ранее была законодательно закреплена обязанность банков, через который должник расплачивается по штрафу или другим долгам, оперативно отражать сведения об оплате задолженности в ГИС ГМП.

Смягчение в законе

Вступивший в силу закон также повысил до 30 тыс. рублей минимальную сумму долга, при которой к должнику может быть применено ограничение выезда (за исключением долгов по алиментам или возмещению вреда, где остался прежний порог в 10 тыс. рублей). Но если должник так и не погасит его в течение двух месяцев с момента истечения срока для добровольного погашения, судебный пристав вправе по заявлению взыскателя или по собственной инициативе применить ограничение выезда при наличии долга более 10 тыс. рублей.

Цена вопроса

На сегодня в России под запретом на выезд находятся порядка 1,6 млн должников (каждый четвертый - должник по алиментам). И приставы оценивают эту меру как весьма эффективную. "В результате применения временного ограничения на выезд должника из РФ за восемь месяцев 2017 года в рамках более миллиона исполнительных производств (1,08 млн) должниками были полностью или частично погашены задолженности на 41,1 млрд рублей. В связи с фактическим исполнением требований окончено 159,8 тыс. исполнительных производств на сумму 15,5 млрд рублей", - сообщила замдиректора ФССП.

Как свидетельствует статистика ФССП, применение ограничений выезда стремительно растет несколько лет подряд. Если на начало 2012 года действовало 152 тыс. постановлений, 2014 год - 270 тыс., 2015 год - 439 тыс., то к началу 2016 года их число выросло до 783 тыс., на начало этого года - до 1,1 млн, на сегодня - 1,6 млн. С учетом того, что постановление о запрете выезда действует в течение полугода и затем выносится новое (если должник так и не расплатился), только за восемь месяцев этого года было вынесено 2,2 млн таких постановлений (как и за весь 2016 год).

За восемь месяцев этого года должники подали в суды 409 исков, оспаривая действия приставов по ограничению их выезда за рубеж, суды удовлетворили лишь 28 исков.