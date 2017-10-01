ВОЗ: современная система здравоохранения не готова ответить на нужды пожилых

ЖЕНЕВА, 1 октября. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обратила внимание мирового сообщества на неготовность международной системы охраны здоровья ответить на потребности людей старшего возраста. В пресс-релизе, опубликованном в связи с отмечаемым в воскресенье Международным днем пожилых людей, ВОЗ призвала улучшить координацию усилий между врачами разного профиля в оказании им медицинской помощи.

"Мировая система здравоохранения не подготовлена для населения старшего возраста", - заявил директор департамента ВОЗ по вопросам старения и жизненного цикла Джон Берд. Медицинские и социальные работники на всех уровнях могут сыграть важную роль в улучшении положения пожилых людей, отметил он, добавив, что ВОЗ рекомендует реагировать на "комплексные потребности" этих людей, не ограничиваясь обсуждением болезней, с которыми они приходят к врачам.

ВОЗ напоминает, что у пожилых людей проблемы со здоровьем нередко носят хронический характер и недугов бывает одновременно несколько. Однако современная система медицинской помощи "в целом фокусируется на обнаружении и лечении индивидуальных острых болезней", а не на комплексном подходе, констатируют в организации.

Как подчеркнул Берд, чтобы действительно ответить на нужды людей старшего возраста, службы здравоохранения призваны сосредоточить внимание на таких их проблемах, как хроническая боль, трудности со слухом, зрением, ходьбой или ежедневной деятельностью. "Это потребует гораздо лучшей интеграции между теми, кто предоставляет услуги в сфере здравоохранения", - отметил он. "Интегрированная помощь способна усилить инклюзивный экономический рост, улучшить здоровье и благополучие, обеспечить пожилым людям возможность вносить вклад в развитие, а не быть забытыми", - констатировал директор департамента.

В ВОЗ напоминают, что к 2050 году каждый пятый житель Земли будет в возрасте 60 лет и старше, и задача сейчас состоит в том, чтобы всем пожилым людям доступ к услугам здравоохранения, в которых они нуждаются.

Международный день пожилых людей (International Day of Older Persons), отмечаемый ежегодно 1 октября по решению Генеральной Ассамблеи ООН, в этом году посвящен теме: "Шагая в будущее: талант, вклад и участие пожилых людей - на благо общества". Внимание сосредоточено на способах поддержки эффективного участия пожилых людей в жизни семей, общин и общества в целом с учетом их прав, нужд и предпочтений.