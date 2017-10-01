Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.09:
$ 58.02
€ 68.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Кубинцы расскажут на Фестивале молодежи в Сочи о наследии Фиделя Кастро и Че Гевары

Общество
1 октября, 4:06 UTC+3 ГАВАНА /Корр. ТАСС, Андрей Бекренев

В делегацию войдут 290 человек, они будут представлять все провинции Кубы и остров Хувентуд

Поделиться
Материал из 1 страницы

ГАВАНА, 1 октября. /Корр. ТАСС Андрей Бекренев/. Почти 300 человек войдут в состав кубинской делегации, которая уже совсем скоро отправится в Россию на Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Об этом рассказала в субботу корреспонденту ТАСС глава департамента международных отношений Союза молодых коммунистов Кубы Хислейди Соса. Именно эта организация, являющаяся молодежным крылом кубинской Компартии, курирует в островном государстве подготовку к фестивалю.

"В нашу делегацию войдут 290 человек. Они будут представлять все без исключения провинции Кубы и остров Хувентуд, а также разные сферы нашей экономики. В Россию поедут студенты, врачи, преподаватели, юристы, спортсмены, рабочие", - сообщила Соса.

Смотрите также
Марш-парад во время открытия спортивных соревнований на VI Всемирном фестивале молодежи и студентов в Москве, 30 июля 1957 года

"Никогда не терять веру в мечту": уроки Фестиваля молодежи и студентов в СССР

По ее словам, около 200 делегатов были выбраны на фестивалях молодежи и студентов, проходивших в различных провинциях страны. Все они не старше 35 лет. Остальная часть делегации - это представители массовых общественных организаций, таких как Федерация кубинских женщин и Комитеты защиты революции, члены ассоциаций инвалидов, а также ученые и представители творческой интеллигенции - писатели, художники, музыканты.

Посвящение Фиделю Кастро и Че Геваре

Фестиваль в Сочи будет посвящен, в частности, памяти двух легендарных личностей - лидера Кубинской революции Фиделя Кастро, ушедшего из жизни в прошлом году, и его соратника, латиноамериканского революционера Эрнесто Че Гевары, погибшего 50 лет назад.

"Фидель Кастро очень много сделал для развития молодежного фестивального движения. И наша задача - познакомить участников нынешнего фестиваля с его жизнью, его идеями, его наследием", - отметила Соса. Кубинская делегация планирует организовать в Сочи различные выставки, семинары и коллоквиумы, посвященные Фиделю Кастро и Че Геваре.

По словам главы департамента международных отношений Союза молодых коммунистов, кубинская молодежь едет на фестиваль с целью познакомиться с историей и культурой России и других стран-участниц. "Мы планируем заявить в Сочи о необходимости укреплять мир, солидарность и дружбу между народами. Кроме того, мы затронем такую важную для Кубы тему, как торгово-экономическая блокада, введенная США против нашей страны уже более полувека назад", - отметила Соса.

Фестиваль в Сочи будет также посвящен 70-летию фестивального движения и 100-летнему юбилею Октябрьской революции.

По словам собеседницы ТАСС, Россия приложила большие усилия для подготовки фестиваля. "Россия имеет большой опыт проведения крупных международных мероприятий и Олимпийских игр. Думаю, на этот раз она также прекрасно справится с задачей", - указала Соса.

Почетные гости - космонавт и олимпийский чемпион

Как рассказала глава департамента международных отношений Союза молодых коммунистов, в качестве почетного гостя в кубинскую делегацию войдет первый космонавт Кубы Арнальдо Тамайо Мендес.

Смотрите также

На фестиваль молодежи в Сочи приедут почти 100 участников из Румынии

Около 200 человек из Польши примут участие в фестивале молодежи в Сочи

Белоруссия направит на фестиваль молодежи в Сочи делегацию в составе до 300 человек

Аргентинская делегация видит в фестивале молодежи возможность для расширения связей

Он был членом советско-кубинского экипажа, который совершил полет в космос 18 сентября 1980 года на корабле "Союз-38". В течение восьми дней Тамайо Мендес и советский космонавт Юрий Романенко проводили на орбите различные эксперименты, по итогам которых был собран богатый исследовательский материал, позволивший реализовать ряд научных проектов в сфере медицины, геологии, физики и психологии.

Кроме того, в Россию поедет кубинский борец греко- римского стиля, трехкратный олимпийский чемпион (2008, 2012, 2016) Михаин Лопес Нуньес. Он выступает в супертяжелой весовой категории и является одним из самых титулованных борцов греко-римского стиля в истории.

О фестивале

Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день в Москве состоится международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия будут проводиться в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября.

Участниками форума станут более 20 тысяч молодых людей, в том числе представители различных общественных организаций, преподаватели и политики. Заявки на участие в фестивале поступили из более чем 180 стран мира.

Первый Всемирный фестиваль молодежи и студентов состоялся в 1947 году в Праге, последний - в столице Эквадора, Кито, в 2013 году. В Гаване подобные мероприятия проходили дважды - в 1978 и 1997 годах.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Персоны
Кастро, Фидель
Страны
Куба Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Трамп подписал новое распоряжение о санкциях, затрагивающее и Россию
2
С 1 октября продавцы с выручкой более 40 млн руб. обязаны принимать карты "Мир"
3
Российские ВКС уничтожили более 2,35 тыс. боевиков в Сирии за десять дней
4
В России начинает действовать ускоренный порядок снятия ограничения выезда должников
5
Юко Хасегава: я собрала проекты, "взрывающие" сознание
6
Саакашвили в Одессе позвал всех на "большой митинг" в Киеве 17 октября
7
Минобороны Польши: для успешной обороны стране необходимы две американские дивизии
Темы дня
Новости партнеров
Реклама