Кубинцы расскажут на Фестивале молодежи в Сочи о наследии Фиделя Кастро и Че Гевары

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ГАВАНА, 1 октября. /Корр. ТАСС Андрей Бекренев/. Почти 300 человек войдут в состав кубинской делегации, которая уже совсем скоро отправится в Россию на Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Об этом рассказала в субботу корреспонденту ТАСС глава департамента международных отношений Союза молодых коммунистов Кубы Хислейди Соса. Именно эта организация, являющаяся молодежным крылом кубинской Компартии, курирует в островном государстве подготовку к фестивалю.
"В нашу делегацию войдут 290 человек. Они будут представлять все без исключения провинции Кубы и остров Хувентуд, а также разные сферы нашей экономики. В Россию поедут студенты, врачи, преподаватели, юристы, спортсмены, рабочие", - сообщила Соса.
По ее словам, около 200 делегатов были выбраны на фестивалях молодежи и студентов, проходивших в различных провинциях страны. Все они не старше 35 лет. Остальная часть делегации - это представители массовых общественных организаций, таких как Федерация кубинских женщин и Комитеты защиты революции, члены ассоциаций инвалидов, а также ученые и представители творческой интеллигенции - писатели, художники, музыканты.
Фестиваль в Сочи будет посвящен, в частности, памяти двух легендарных личностей - лидера Кубинской революции Фиделя Кастро, ушедшего из жизни в прошлом году, и его соратника, латиноамериканского революционера Эрнесто Че Гевары, погибшего 50 лет назад.
"Фидель Кастро очень много сделал для развития молодежного фестивального движения. И наша задача - познакомить участников нынешнего фестиваля с его жизнью, его идеями, его наследием", - отметила Соса. Кубинская делегация планирует организовать в Сочи различные выставки, семинары и коллоквиумы, посвященные Фиделю Кастро и Че Геваре.
По словам главы департамента международных отношений Союза молодых коммунистов, кубинская молодежь едет на фестиваль с целью познакомиться с историей и культурой России и других стран-участниц. "Мы планируем заявить в Сочи о необходимости укреплять мир, солидарность и дружбу между народами. Кроме того, мы затронем такую важную для Кубы тему, как торгово-экономическая блокада, введенная США против нашей страны уже более полувека назад", - отметила Соса.
Фестиваль в Сочи будет также посвящен 70-летию фестивального движения и 100-летнему юбилею Октябрьской революции.
По словам собеседницы ТАСС, Россия приложила большие усилия для подготовки фестиваля. "Россия имеет большой опыт проведения крупных международных мероприятий и Олимпийских игр. Думаю, на этот раз она также прекрасно справится с задачей", - указала Соса.
Как рассказала глава департамента международных отношений Союза молодых коммунистов, в качестве почетного гостя в кубинскую делегацию войдет первый космонавт Кубы Арнальдо Тамайо Мендес.
Он был членом советско-кубинского экипажа, который совершил полет в космос 18 сентября 1980 года на корабле "Союз-38". В течение восьми дней Тамайо Мендес и советский космонавт Юрий Романенко проводили на орбите различные эксперименты, по итогам которых был собран богатый исследовательский материал, позволивший реализовать ряд научных проектов в сфере медицины, геологии, физики и психологии.
Кроме того, в Россию поедет кубинский борец греко- римского стиля, трехкратный олимпийский чемпион (2008, 2012, 2016) Михаин Лопес Нуньес. Он выступает в супертяжелой весовой категории и является одним из самых титулованных борцов греко-римского стиля в истории.
Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день в Москве состоится международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия будут проводиться в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября.
Участниками форума станут более 20 тысяч молодых людей, в том числе представители различных общественных организаций, преподаватели и политики. Заявки на участие в фестивале поступили из более чем 180 стран мира.
Первый Всемирный фестиваль молодежи и студентов состоялся в 1947 году в Праге, последний - в столице Эквадора, Кито, в 2013 году. В Гаване подобные мероприятия проходили дважды - в 1978 и 1997 годах.