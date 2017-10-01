Депутат: главврачам старше 70 лет будут найдены почетные должности

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Руководителям медицинских учреждений и главным врачам, возраст которых превышает 70 лет и которые в соответствии со вступившим с 1 октября законом должны оставить свои посты, будут найдены или специально организованы почетные должности. Об этом ТАСС сообщил первый замруководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме по законопроектной работе Андрей Исаев.

Закон, ограничивающий возраст руководителя на посту в медицинском учреждении 70-ю годами, вступил в силу 1 октября 2017 года. По словам Исаева, от Минздрава было получено заверение, что для "почетных, уважаемых руководителей будут найдены решения, аналогичные тем, которые были найдены в системе образования". "Там ректорам тоже установлен предельный срок, но введен пост "президента вуза". Вот что-то аналогичное будет предложено и в этих организациях для того, чтобы люди смогли сконцентрироваться на врачебной деятельности, научной работе, воспитательной работе с кадрами, но были бы освобождены от административной текучки", - сказал Исаев.

Кроме того, по его словам, этот закон позволит решить существующую проблему карьерного роста для молодых специалистов, которые из-за того, что "кадровый лифт закрыт", уходят из государственных и муниципальных клиник в частные.

Исаев также напомнил, что закон предусматривает переходный период. Трудовые договоры, заключенные с руководителями медорганизаций и их заместителями, которые достигли возраста 65 лет на день вступления в силу закона или достигнут возраста 65 лет в течение трех лет со дня вступления ФЗ в силу, сохраняют действие до истечения сроков, предусмотренных этими трудовыми договорами, но не более чем в течение трех лет со дня вступления закона в силу. "Закон - это не ограничение возраста врачей, это ограничение возраста руководителей медицинских учреждений", - добавил депутат.

"Есть еще один амортизирующий момент: по решению трудового коллектива еще на пять лет можно продлить пребывание этих людей на руководящих должностях. Мы считаем, что данные меры достаточны для того, чтобы не произошло каких-либо серьезных проблем", - заверил политик.