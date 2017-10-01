Фонд Кадырова раздал 10 тыс. продуктовых наборов малоимущим семьям в Чечне

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ГРОЗНЫЙ, 1 октября. /ТАСС/. Региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова раздал 10 тыс. продуктовых наборов малоимущим семьям Чечни в честь дня Ашура. Об этом ТАСС сообщили в воскресенье в пресс-службе главы и правительства чеченской республики.
"Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова в день Ашура раздал 10 тыс. продуктовых наборов малоимущим семьям республики. Продуктовый набор включает птичье мясо, муку, рис, сахар. Помощь в распределении подарков оказало молодежно- патриотическое движение "Ахмат", - отметили в пресс-службе.
Кроме того, в рамках благотворительной акции 10 тыс. детей-сирот и детей из малоимущих семей получили пакеты со сладостями. Дополнительно для них были организованы бесплатные обеды в ресторанах.
Ашура приходится на десятый день Мухаррама - первого месяца мусульманского календаря.
Согласно Корану, на день Ашура приходится сотворение небес, земли, ангелов и первого человека - Адама. Кроме того, в этот день спаслись от бед и несчастий много пророков.