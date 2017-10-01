Вывоз туристов из Турции планируется завершить 2 октября

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МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Туристы, ожидающие перевозку из Турции, могут быть вывезены из страны до 2 октября. Об этом в воскресенье сообщает пресс-служба Минтранса.
"Вывоз ожидающих перевозку туристов из Турции планируется завершить 2 октября", - говорится в сообщении ведомства.
При этом отмечается, что 1 октября запланировано выполнение более 20 рейсов для вывоза туристов российскими и иностранными авиаперевозчиками.
Накануне "ВИМ-Авиа" перевезла 3,3 тыс. пассажиров, из них около 2 тыс. человек - из Турции. Всего 30 сентября было перевезено 5,7 тыс. пассажиров "ВИМ-Авиа".
Авиакомпания "ВИМ-Авиа" 25 сентября заявила о прекращении выполнения всех чартерных рейсов из-за финансовых проблем и нехватки оборотных средств. Этому предшествовала серия задержек рейсов в российских и зарубежных аэропортах.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о мошенничестве, в рамках которого были задержаны генеральный директор и главный бухгалтер "ВИМ-Авиа". По делу о хищении денежных средств пассажиров гендиректору Александру Кочневу и главбуху Екатерине Пантелеевой были предъявлены обвинения.