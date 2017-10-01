Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.09:
$ 58.02
€ 68.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Вывоз туристов из Турции планируется завершить 2 октября

Общество
1 октября, 13:26 UTC+3

В Минтрансе также отметили, что на воскресенье, 1 октября, запланировано более 20 рейсов, которые выполнят российские и иностранные авиаперевозчики

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Татьяна Белякова/ТАСС

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Туристы, ожидающие перевозку из Турции, могут быть вывезены из страны до 2 октября. Об этом в воскресенье сообщает пресс-служба Минтранса.

Смотрите также

Что происходит с авиакомпанией "ВИМ-Авиа"

"Вывоз ожидающих перевозку туристов из Турции планируется завершить 2 октября", - говорится в сообщении ведомства.

При этом отмечается, что 1 октября запланировано выполнение более 20 рейсов для вывоза туристов российскими и иностранными авиаперевозчиками.

Накануне "ВИМ-Авиа" перевезла 3,3 тыс. пассажиров, из них около 2 тыс. человек - из Турции. Всего 30 сентября было перевезено 5,7 тыс. пассажиров "ВИМ-Авиа".

Авиакомпания "ВИМ-Авиа" 25 сентября заявила о прекращении выполнения всех чартерных рейсов из-за финансовых проблем и нехватки оборотных средств. Этому предшествовала серия задержек рейсов в российских и зарубежных аэропортах.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о мошенничестве, в рамках которого были задержаны генеральный директор и главный бухгалтер "ВИМ-Авиа". По делу о хищении денежных средств пассажиров гендиректору Александру Кочневу и главбуху Екатерине Пантелеевой были предъявлены обвинения.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ситуация вокруг "ВИМ-Авиа"
Страны
Турция Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В США опубликовано письмо бывшей девушки Джима Керри, написанное перед самоубийством
2
Ситуация в Каталонии. Онлайн
3
В России начинает действовать ускоренный порядок снятия ограничения выезда должников
4
CNN: спецназовцы США оказались поблизости от якобы места удара ВКС РФ в Сирии
5
Юко Хасегава: я собрала проекты, "взрывающие" сознание
6
В КНДР пригрозили устроить США ядерную катастрофу и превратить страну в "море огня"
7
Что необходимо знать о референдуме в Каталонии
Темы дня
Новости партнеров
Реклама