Сами Насери стал почетным членом профсоюза таксистов Крыма

ЯЛТА, 1 октября./ТАСС/. Французский актер Сами Насери, сыгравший в фильмах "Такси" водителя, который помогает полиции в раскрытии преступлений, наградил победителей этапа конкурса "Лучший таксист Крыма - 2017" и принят в почетные члены крымского профсоюза таксистов, передает корреспондент ТАСС. Церемония проходила на набережной Ялты, где были выстроены 12 такси крымских перевозчиков - победителей конкурса.

© Сергей Мальгавко/ТАСС

"Мне очень нравится Крым и очень нравится Ялта. Я вас люблю", - сказал актер встречавшим его таксистам и своим поклонникам, которых, несмотря на ветреную погоду, собралось более сотни.

Насери вручил каждому из победителей кубок и диплом. В ответ же он получил удостоверение почетного члена крымского профсоюза "Таксист" под номером 777, а также приветственный адрес таксистам Франции, который актер обещал передать.

"Дорогие коллеги! Таксисты из России приветствуют водителей Франции и желают удачной работы, адекватных пассажиров и выгодных заказов. Отсутствия вам неприятных происшествий на дороге", - говорится в послании.

Актер также оставил автографы на капотах крымских такси: "Франция + Россия. Мне нравится. Ялта - 2017. Сами Насери" и охотно фотографировался с поклонниками, раздавал автографы. Он признался, что ему удалось проехать за рулем автомобиля по улицам Ялты. "Полиции я не боюсь, у меня права международные, так что все в порядке", - заверил он журналистов.

Как сообщил ТАСС председатель профсоюза "Таксист" Андрей Козарь, участие в церемонии было знаковым для всех крымских таксистов. "Приехал наш кумир, известный актер. Из его рук получить дипломы и кубки - это знаковое событие", - отметил он.