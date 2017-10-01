Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.09:
$ 58.02
€ 68.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Сами Насери стал почетным членом профсоюза таксистов Крыма

Общество
1 октября, 15:43 UTC+3 ЯЛТА ЯЛТА, 1 октября./ТАСС

На набережной Ялты французский актер наградил победителей этапа конкурса "Лучший таксист Крыма - 2017"

Поделиться
Материал из 1 страницы
Сами Насери

Сами Насери

© Сергей Мальгавко/ТАСС

ЯЛТА, 1 октября./ТАСС/. Французский актер Сами Насери, сыгравший в фильмах "Такси" водителя, который помогает полиции в раскрытии преступлений, наградил победителей этапа конкурса "Лучший таксист Крыма - 2017" и принят в почетные члены крымского профсоюза таксистов, передает корреспондент ТАСС. Церемония проходила на набережной Ялты, где были выстроены 12 такси крымских перевозчиков - победителей конкурса.

© Сергей Мальгавко/ТАСС

"Мне очень нравится Крым и очень нравится Ялта. Я вас люблю", - сказал актер встречавшим его таксистам и своим поклонникам, которых, несмотря на ветреную погоду, собралось более сотни.

Насери вручил каждому из победителей кубок и диплом. В ответ же он получил удостоверение почетного члена крымского профсоюза "Таксист" под номером 777, а также приветственный адрес таксистам Франции, который актер обещал передать.

Смотрите также

Актер Сами Насери попал в базу данных сайта "Миротворец"

Актер Сами Насери прибыл в Крым для участия в "Форуме Мира"

"Дорогие коллеги! Таксисты из России приветствуют водителей Франции и желают удачной работы, адекватных пассажиров и выгодных заказов. Отсутствия вам неприятных происшествий на дороге", - говорится в послании.

Актер также оставил автографы на капотах крымских такси: "Франция + Россия. Мне нравится. Ялта - 2017. Сами Насери" и охотно фотографировался с поклонниками, раздавал автографы. Он признался, что ему удалось проехать за рулем автомобиля по улицам Ялты. "Полиции я не боюсь, у меня права международные, так что все в порядке", - заверил он журналистов.

Как сообщил ТАСС председатель профсоюза "Таксист" Андрей Козарь, участие в церемонии было знаковым для всех крымских таксистов. "Приехал наш кумир, известный актер. Из его рук получить дипломы и кубки - это знаковое событие", - отметил он.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия Франция
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: авианосная группировка США прибудет в район Корейского полуострова 15 октября
2
В Европарламенте заявили, что референдум о независимости Каталонии является законным
3
Ситуация в Каталонии. Онлайн
4
В Якутске развернут оперативный штаб по ликвидации последствий аварии на ГРЭС
5
Около 300 оперативных групп обследуют социальные объекты Якутска после отключений
6
Промоутер: пострадавший в драке боец Вахаев всегда вел себя прилично и сдержанно
7
Юко Хасегава: я собрала проекты, "взрывающие" сознание
Темы дня
Новости партнеров
Реклама