Погибший при спасении девушки дагестанец посмертно награжден орденом республики Тыва

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ГРОЗНЫЙ, 1 октября. /ТАСС/. Орденом Республики Тыва посмертно награжден дагестанец Рашид Салахбеков, который утонул, спасая тувинскую девушку на пляже в Москве в июне 2017 года.
"Наша сегодняшняя миссия - это проявление благодарности вам, родителям Рашида Салахбекова, и этой земле, на которой родился герой. Он был воспитан мужественным человеком. Тувинский народ будет с благодарностью помнить эту поступок", - подчеркнул депутат Государственной Думы Мерген Ооржак, который вместе с главой Дагестана встретился с Мухтаром и Зульфией Салахбековыми и передал им от имени руководителя региона Шолбана Кара-оола орден Республики Тыва.
В свою очередь глава Дагестана Рамазан Абдулатипов вручил отцу героя медаль имени Амет-Хана Султана "За вклад в патриотическое воспитание молодежи".
"Я понимаю, что потерю сына ничем не восполнить, но память о его поступке должна остаться среди нас, мы гордимся его мужеством. В поступке Рашида Салахбекова отразились лучшие качества, которыми должен обладать мужчина, защитник, готовый жертвовать собой ради других. О таких людях надо рассказывать детям, на таких примерах нужно воспитывать подрастающее поколение", - сказал Рамазан Абдулатипов.
26-летний уроженец селения Карланюрт Хасавюртовского района Дагестана в июне этого года отдыхал на пляже в Серебряном Бору в Москве. Увидев, что одна из девушек начала тонуть, молодой человек бросился ее спасать. Он смог помочь утопающей, но выплыть сам не сумел.