Останки 86 красноармейцев захоронили на мемориальном кладбище в Чечне

ГРОЗНЫЙ, 1 октября. /ТАСС/. Церемония захоронения останков 86 советских солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны, прошла в станице Ищерская в Чечне. Они были обнаружены в рамках поисковых работ, которые проходили в марте 2016 года и сентябре текущего года на территории Наурского района республики.

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"Раскопки велись в местах, где в 1942 году шли ожесточенные бои за подступы к городу Грозный, представлявшему стратегический интерес для гитлеровской Германии. В поисковых работах принимали участие поисковики из Москвы, Белгородской, Смоленской областей, Ингушетии, Дагестана и Чеченской Республики. Работу будем продолжать и не собираемся останавливаться, мы обязаны чтить людей, которые погибли за нашу с вами свободу", - отметил председатель Чеченского регионального отделения Российского военно-исторического общества Абдул Алаудинов.

Данные удалось установить по 33 погибшим солдатам, в числе которых и 15 военнослужащих, призванных на фронт из Армянской ССР. В церемонии захоронения принял участие в составе делегации посол Армении в России Вардан Тоганян. Рядом с братской могилой была установлена памятная стела с именами погибших и надписью "Армения помнит ваш подвиг".