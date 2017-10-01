Первый фестиваль фейерверков прошел в Архангельске

АРХАНГЕЛЬСК, 1 октября. /ТАСС/. Первый областной фестиваль фейерверков в воскресенье состоялся в Архангельске. Как сообщает пресс-служба администрации Архангельской области, на фестивале выступили лучшие пиротехнические команды из Москвы, Волгограда и Северодвинска.

"На площади Мира в Архангельске состоялся первый в истории областного центра фестиваль фейерверков. Организаторы устроили горожанам праздник в честь участия делегации Архангельской области в XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов, который пройдет с 14 по 22 октября в Сочи", - говорится в сообщении.

На набережной Северной Двины в центре города собралось около 25 тыс. человек. Фестиваль начался в 17 часов, когда еще было светло. Предваряли салюты выступление музыкального коллектива "BeHappy" и фаер-шоу от коллектива "Змей Радуга". Сами фейерверки продолжались с перерывами около двух часов.

Еще одним событием вечера стала презентация арт-объекта "Птица счастья" - визитной карточки Архангельской области на фестивале в Сочи. Деревянную скульптуру с размахом крыльев пять метров построили мастера фестиваля "Тайбола". Арт-объект представляет из себя большой шкаф, который гости праздника могли наполнить своими книгами, фотографиями, сувенирами и другими вещами.

Перед финальным запуском фейерверков все желающие смогли поучаствовать в флешмобе, в ходе которого в небо были запущены светящиеся шары.