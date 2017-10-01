Первый фестиваль фейерверков прошел в Архангельске

Аварии на тепловых электростанциях, приведшие к крупным перебоям электроснабжения. ДосьеБиографии и справки 1 октября, 22:59
Трамп: диалог с КНДР не работал четверть века и не сработает сейчасМеждународная панорама 1 октября, 22:54
Две женщины погибли от рук преступника на вокзале в МарселеМеждународная панорама 1 октября, 22:41
В Каталонии завершился референдум о независимости области, который Мадрид так и не призналМеждународная панорама 1 октября, 22:16
Футболист "Барселоны" Пике заявил о готовности уйти из сборной ИспанииСпорт 1 октября, 22:08
Футболист ЦСКА Головин получил травму связок правого голеностопного суставаСпорт 1 октября, 21:40
Первый фестиваль фейерверков прошел в АрхангельскеОбщество 1 октября, 21:34
Тренер "Зенита" Манчини: в матче с "Анжи" недооценки соперника не былоСпорт 1 октября, 21:16
Избирательные участки закрылись на референдуме о независимости КаталонииМеждународная панорама 1 октября, 21:07
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
АРХАНГЕЛЬСК, 1 октября. /ТАСС/. Первый областной фестиваль фейерверков в воскресенье состоялся в Архангельске. Как сообщает пресс-служба администрации Архангельской области, на фестивале выступили лучшие пиротехнические команды из Москвы, Волгограда и Северодвинска.
"На площади Мира в Архангельске состоялся первый в истории областного центра фестиваль фейерверков. Организаторы устроили горожанам праздник в честь участия делегации Архангельской области в XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов, который пройдет с 14 по 22 октября в Сочи", - говорится в сообщении.
На набережной Северной Двины в центре города собралось около 25 тыс. человек. Фестиваль начался в 17 часов, когда еще было светло. Предваряли салюты выступление музыкального коллектива "BeHappy" и фаер-шоу от коллектива "Змей Радуга". Сами фейерверки продолжались с перерывами около двух часов.
Еще одним событием вечера стала презентация арт-объекта "Птица счастья" - визитной карточки Архангельской области на фестивале в Сочи. Деревянную скульптуру с размахом крыльев пять метров построили мастера фестиваля "Тайбола". Арт-объект представляет из себя большой шкаф, который гости праздника могли наполнить своими книгами, фотографиями, сувенирами и другими вещами.
Перед финальным запуском фейерверков все желающие смогли поучаствовать в флешмобе, в ходе которого в небо были запущены светящиеся шары.