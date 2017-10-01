Минздрав Чечни и ФМБА договорились развивать в регионе донорство и трансплантологию

ГРОЗНЫЙ, 1 октября. /ТАСС/. Соглашение о сотрудничестве в области трансплантологии и донорства органов заключили Министерство здравоохранения Чечни и Федеральное медико-биологическое агентство России. Об этом сообщил глава регионального ведомства.

"Мы сделали первый шаг на пути развития в Чечне службы трансплантологии и донорства органов и тканей человека. Министерство здравоохранения Чеченской Республики и Федеральное медико-биологическое агентство России заключили соглашение о сотрудничестве в этой области. При методологической помощи наших коллег из ФМБА и его подведомственных медицинских учреждений будут разработаны проекты нормативно-правовых актов для развития этой деятельности", - сообщил министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов.

По словам главы ведомства, мероприятия по организации в республике специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи по трансплантации органов и тканей, будут начаты после подготовки юридической базы.

"В медицинских центрах Федерального медико-биологического агентства России чеченские врачи будут проходить обучение по изъятию, хранению органов и тканей для трансплантации, по транспортировке их в медицинских учреждениях и всему остальному. Верим, что наши усилия принесут плоды, и скоро мы совершим этот прорыв для сферы медицины в нашем регионе", - отметил руководитель Минздрава Чечни.