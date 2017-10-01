Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.09:
$ 58.02
€ 68.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Минздрав Чечни и ФМБА договорились развивать в регионе донорство и трансплантологию

Общество
1 октября, 22:31 UTC+3 ГРОЗНЫЙ ГРОЗНЫЙ 1, октября. /ТАСС

Отмечается, что мероприятия по организации в республике специализированной медицинской помощи по трансплантации органов и тканей начнут после подготовки юридической базы

Поделиться
Материал из 1 страницы

ГРОЗНЫЙ, 1 октября. /ТАСС/. Соглашение о сотрудничестве в области трансплантологии и донорства органов заключили Министерство здравоохранения Чечни и Федеральное медико-биологическое агентство России. Об этом сообщил глава регионального ведомства.

"Мы сделали первый шаг на пути развития в Чечне службы трансплантологии и донорства органов и тканей человека. Министерство здравоохранения Чеченской Республики и Федеральное медико-биологическое агентство России заключили соглашение о сотрудничестве в этой области. При методологической помощи наших коллег из ФМБА и его подведомственных медицинских учреждений будут разработаны проекты нормативно-правовых актов для развития этой деятельности", - сообщил министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов.

По словам главы ведомства, мероприятия по организации в республике специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи по трансплантации органов и тканей, будут начаты после подготовки юридической базы.

"В медицинских центрах Федерального медико-биологического агентства России чеченские врачи будут проходить обучение по изъятию, хранению органов и тканей для трансплантации, по транспортировке их в медицинских учреждениях и всему остальному. Верим, что наши усилия принесут плоды, и скоро мы совершим этот прорыв для сферы медицины в нашем регионе", - отметил руководитель Минздрава Чечни.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
СКФО
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: в Курской области совершено нападение на пограничников
2
В Каталонии завершился референдум о независимости области, который Мадрид так и не признал
3
Раненный в Сирии полковник Федянин скончался в госпитале в Москве
4
Правительство республики: режим ЧС в Якутии вводить не требуется
5
Ситуация в Каталонии. Онлайн
6
В Европарламенте заявили, что референдум о независимости Каталонии является законным
7
Макрон назвал инцидент на вокзале в Марселе варварским актом
Темы дня
Новости партнеров
Реклама