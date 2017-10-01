Власти Архангельска: митинг Навального в городе собрал около 750 участников

АРХАНГЕЛЬСК, 1 октября. /ТАСС/. Митинг сторонников оппозиционера Алексея Навального в Архангельске в воскресенье собрал около 750 человек. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

"По данным администрации муниципального образования город Архангельск, участие в митинге на площади Терехина, организованном Алексеем Навальным, приняло 750 человек", - говорится в сообщении.

Митинг был согласован в городской администрации. В Архангельск Навальный прилетел из Оренбурга. По свидетельству корреспондента ТАСС, крупных инцидентов в ходе митинга не было. Источник в правоохранительных органах также сообщил ТАСС, что митинг обошелся без происшествий.

В пятницу, 29 сентября, оппозиционер был задержан за неоднократные призывы к участию в несогласованных акциях в Москве, затем его отпустили. Симоновский суд Москвы 2 октября рассмотрит в отношении него административное дело по статье 20.2.8 КоАП ("Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования").